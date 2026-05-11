Kako da gajite jagode u saksiji: Sada je krajnje vrijeme da ih posadite, a evo kako da rađaju više puta u godini

Sada je krajnje vrijeme da posadite jagode u saksiji, a uz pravu njegu rađaće slatke plodove više puta u toku godine!

Jagode su među omiljenim voćem koje možete veoma lako da uzgajate i na terasi, balkonu ili prozoru. Ne zahtijevaju veliku baštu, a uz malo truda mogu da daju bogat i ukusan rod tokom cijele sezone. Osim što lijepo izgledaju, jagode u saksijama zauzimaju malo prostora i jednostavne su za održavanje, pa su idealne čak i za početnike.

Kada se sade jagode u saksijama?

Najbolje vrijeme za sadnju jagoda je u proljeće, od marta do kraja maja, kada prođe opasnost od jačih mrazeva. Mogu da se sade i tokom jeseni, posebno u septembru, kako bi se biljka dobro ukorijenila prije zime i narednog proleća dala više plodova.

Za uzgoj u saksijama najčešće se koriste viseće sorte, mjesečarke koje rađaju više puta godišnje, ali i klasične baštenske jagode.

Kakva saksija je najbolja?

Jagodama odgovara aksija dubine najmanje 20 centimetara, dobra drenaža na dnu i propusna i kvalitetna zemlja. Možete koristiti obične saksije, žardinjere ili viseće posude. Veoma je važno da višak vode može da otiče, jer koren jagode ne podnosi zadržavanje vlage.

Kako se sade?

Na dno saksije stavite malo šljunka ili kamenčića zbog drenaže, a zatim sipajte zemlju bogatu humusom. Sadnicu postavite tako da srce biljke ostane iznad zemlje, jer previše duboka sadnja može da dovede do truljenja. Razmak između sadnica treba da bude oko 20 centimetara kako bi biljke imale dovoljno prostora za rast.

Koliko Sunca je potrebno?

Jagode vole sunce i najbolje uspijevaju na mjestu koje ima najmanje šest sati dnevne svjetlosti. Balkon okrenut ka jugu ili istoku idealan je za njihov uzgoj. Ako nema dovoljno Sunca, plodovi mogu biti sitniji i manje slatki.

Kako se njeguju?

Jagode u saksijama traže redovno zalivanje, posebno tokom toplih dana. Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše mokra.

Važno je zalivati biljku ujutru ili predveče, uklanjati suve listove i izdanke, povremeno dodavati tečno đubrivo za voće i zaštititi biljke od puževa i insekata. Tokom cvjetanja i formiranja plodova jagodama je potrebno više hranljivih materija, pa ih možete prihranjivati jednom na dvije nedjelje.

Kako da jagode rađaju duže?

Redovno uklanjajte prezrele i trule plodove, jer tako biljka troši više energije na stvaranje novih jagoda. Ako primijetite mnogo dugih izdanaka, takozvanih vreža, dio možete odstraniti kako biljka ne bi oslabila. Uz pravilnu negu, jagode u saksijama mogu da daju plodove od maja pa sve do kasnog ljeta, a neke sorte i duže.