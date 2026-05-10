Ljepša je od lavande, a tjera komarce i krpelje: Biljka koja osvaja dvorišta, a sadi se sada

Mačja metvica je biljka koja lijepo izgleda i prirodno odbija komarce i krpelje. Saznajte kako se uzgaja i zašto je idealna za dvorište.

Izvor: meunierd/Shutterstock

Mačja metvica je ukrasna biljka koja izgleda kao lavanda i lako se uzgaja.

Prirodno odbija komarce, krpelje i druge insekte, pa je idealna za dvorište i terasu.

Najbolje uspijeva na suncu, brzo raste i privlači pčele i leptire.

Mačja metvica može da cvjeta već u proljeće, a njeni sitni cvjetovi i listovi u obliku srca daju bašti nježan i dekorativan izgled. Stabljike su prekrivene mekim dlačicama, a sama biljka može da naraste od 30 do čak 120 cm, u zavisnosti od vrste.

Postoji nekoliko popularnih sorti. Obična mačja metvica ima plavo-ljubičaste cvjetove i izgledom najviše podsjeća na lavandu. Faasenova mačja metvica je viša i bogatija cvjetovima, dok sorta "Alba" ima bijele cvetove i djeluje suptilnije. Sorta "Walker’s Low" prepoznatljiva je po intenzivnim plavo-ljubičastim nijansama.

Posebno se izdvaja Faasenova sorta jer ima jak, prijatan miris koji podsjeća na med.

Kako se uzgaja mačja metvica

Uzgoj ove biljke je prilično jednostavan, pa je pogodna i za početnike u baštovanstvu. Sorte sa svijetlijim listovima vole vlažnije i plodnije zemljište, kao i blagu sjenku, dok one sa sivkastim listovima najbolje uspijevaju na suncu i u dobro dreniranom zemljištu.

Dobro podnosi i suvlje uslove, pa se često sadi i u kamenjarima ili na mjestima gdje druge biljke teže uspijevaju. Dovoljno je jednom godišnje dodati kompost kako bi ostala bujna i zdrava.

Sadnja se preporučuje od juna do septembra, uz razmak od oko 40 centimetara između biljaka. Ako se sadi iz sjemena, najbolje je sijati u proljeće, uz dovoljno svjetlosti i blagu temperaturu, kada klija za oko tri nedjelje, piše Kobieta.

Njega i održavanje

Mačja metvica ima tendenciju širenja, pa je važno redovno orezivanje kako bi se zadržao uredan oblik. Ne preporučuje se sječenje odmah poslije cvetanja, jer to može podstaći novo cvjetanje u pogrešno vrijeme.

Tokom zime biljku je najbolje ostaviti netaknutu, jer tako štiti korijen, dok se u rano proljeće može skratiti do zemlje kako bi se podstakao novi rast.

Prirodna zaštita od komaraca i krpelja

Jedna od najvećih prednosti mačje metvice je njeno dejstvo na insekte. Kada se posadi u dvorištu ili saksiji na terasi, efikasno odbija komarce i krpelje, posebno zbog intenzivnog mirisa koji podsjeća na limun i mentu.

Takođe odbija i sitne mušice, što je čini odličnim izborom za prostore za odmor. Sa druge strane, njen miris privlači pčele, bumbare i leptire, pa doprinosi i prirodnoj ravnoteži u bašti.