Petunije će cvjetati do oktobra ako uradite ovu stvar: Jednostavni trikovi baštovana za guste cvjetove

Kako da petunije cvjetaju do oktobra – savjeti za zalivanje, prihranu i orezivanje koji će vaš balkon učiniti najljepšim.

Petunijama je potrebno sunce, redovno zalivanje i prihrana za bujno cvjetanje.

Organsko đubrivo poput drvnog pepela jača biljku i podstiče rast.

Redovno orezivanje omogućava lijep oblik i više cvjetova.

Petunije su predivan ukras svake bašte i terase. Imaju prijatan miris i cvjetove koji dolaze u različitim bojama. Ovaj cvijet ne zahtijeva posebnu njegu. Ako želite da obilno cvjetaju i da grm ima lijep oblik, korisno je pratiti savjete iskusnih baštovana.

Koliko sunca i vode je potrebno petunijama

Petunijama je potrebno sunčano mjesto i najmanje šest sati sunčeve svjetlosti dnevno. Zalivaju se dva do tri puta nedjeljno, dok je u najtoplijem dijelu godine potrebno svakodnevno zalivanje. Najbolje je koristiti odstajalu vodu i zalivati u jutarnjim časovima.

Prihrana za bujno cvjetanje

Pored pravilnog zalivanja i dovoljno svjetlosti, veoma je važno i redovno prihranjivanje ako želite jake i zdrave biljke koje često i bujno cvjetaju.

Najbolje je za petunije koristiti organsko đubrivo na bazi drvnog pepela. To podrazumijeva dodavanje pepela koji ostaje nakon sagorijevanja ogrevnog drveta, a može se unijeti u zemlju samostalno ili u kombinaciji sa kompostom ili humusom.

Petunija na balkonu

Dodatni savjeti za jače biljke

Često se može čuti i savjet da se supstrat za sadnju petunija obogati zeolitom i cimetom.

Orezivanje za lijep oblik i više cvjetova

Važno je i da se petunije redovno orezuju od proljeća pa tokom cijelog leta. Kada se na stabljici razviju četiri cvijeta sa listićima, potrebno je ukloniti centralni cvjetni izdanak kako bi se podstaklo grananje i širenje žbuna, piše Najžena.

Ovaj postupak se ponavlja svaki put kada izdanci dostignu dužinu od oko 12 centimetara. Tada ih treba skratiti za oko tri centimetra, što podstiče bujniji rast. Preporučuje se ručno orezivanje kako bi grm dobio lijep, zaobljen oblik, dok upotreba makaza može dovesti do drugačijeg načina grananja.

Pogledajte koje cvijeće uspijeva u hladu:

