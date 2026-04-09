logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koje cvijeće da unesete u dom ili zasadite oko Vaskrsa: Biljke jake simbolike donose radost cijele godine

Izvor Sensa
0

Uskrs donosi duh obnove, radosti i novog početka, a upravo tada priroda pokazuje svoju najljepšu stranu

Koje cveće oko Uskrsa donosi sreću Izvor: Shutterstock

Cvijeće koje se sadi u ovom periodu ne služi samo kao ukras – ono nosi posebnu simboliku i vjeruje se da u dom unosi blagostanje, mir i sreću. Ako želite da prazničnu atmosferu upotpunite dubljim značenjem, izbor pravih biljaka može imati poseban značaj.

Proljećno cvijeće koje cvjeta ili se pak sadi u vrijeme Uskrsa predstavlja mnogo više od dekoracije. Ono simbolizuje novi život, vjeru i nadu. Među najznačajnijim su ljiljan, đurđevak, lala, narcis, zumbul i bijela rada – biljke koje su kroz tradiciju povezane sa blagostanjem i duhovnom obnovom. Njihovo prisustvo u domu donosi sreću, vedrinu i osjećaj ispunjenosti.

Zumbuli - vera i nada

Zumbuli se izdvajaju svojim intenzivnim mirisom i bogatim bojama. Smatraju se simbolom posvećenosti, vjere i unutrašnje snage. Njihovo prisustvo u domu stvara osjećaj topline i duhovne ispunjenosti.

Đurđevak - nježnost i sreća

Ovaj sitni, mirisni cvijet nosi snažnu simboliku u narodnim predanjima. Često se vezuje za skromnost, čistotu i sreću, pa se vjeruje da donosi mir i toplinu u dom. Njegova jednostavnost krije duboko značenje i posebnu ljepotu.

Lale - boje radosti i ljubavi

Lale su pravi glasnici proljeća. Njihove raznovrsne boje unose živost i vedrinu u svaki prostor. Crvene lale simbolizuju ljubav, dok tamnije nijanse ukazuju na poštovanje i divljenje, pa su savršen izbor za praznično uređenje.

Narcisi - simbol novog početka

Kao jedni od prvih proljećnih cvjetova, narcisi predstavljaju buđenje prirode i novi život. Njihova pojava podseća na stalni ciklus obnove i daje posebnu simboliku uskrsnom periodu.

Pročitajte u našoj galeriji kojih je 6 najboljih prirodnih đubriva za sobne biljke:

Ljiljan - znak čistoće i novog života

Beli ljiljan se smatra jednim od glavnih simbola Uskrsa. Njegova nježna ljepota povezuje se sa čistoćom, nevinošću i vaskrsenjem. U mnogim domovima zauzima posebno mjesto jer simbolizuje duhovnu obnovu, ali i ljubav, plodnost i blagostanje.

Bijela rada - vjernost i iskrenost

Ovaj nježan cvijet predstavlja nevinost, vjernost i iskrenost. Često se koristi u prazničnim aranžmanima jer donosi osjećaj mira i harmonije, čineći prostor prijatnijim i smirenijim.

Ako ove biljke postanu dio vaše uskrsne tradicije, ne samo da ćete oplemeniti prostor, već ćete u svoj dom unijeti simboliku radosti, obnove i pozitivne energije koja traje mnogo duže od samog praznika.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Kako da negujete bambus, biljku koja privlači novac
Izvor: TikTok/ thereseplants
Izvor: TikTok/ thereseplants

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke cvijeće Vaskrs Uskrs

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA