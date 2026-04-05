Indija oborila Ginisov rekord: Napravljen najveći buket cvijeća na svijetu

U Indiji su uspjeli da naprave najveći buket cvijeća na svijetu!

Ahmedabadska opštinska korporacija (AMC) iz Ahmedabada privukla je pažnju javnosti izgradnjom najvećeg buketa cvijeća na svijetu, sastavljenog od 11.700 živih hrizantema. Ova instalacija je zvanično 7. januara 2025. godine ušla u Ginisovu knjigu rekorda, čime je grad dobio međunarodno priznanje.

Cvjetni aranžman bio je centralni dio tradicionalne Međunarodne izložbe cvijeća koja se od 2013. godine održava duž obale rijeke Sabarmati. Rekordni buket, nazvan "Cvijet jedinstva", predstavljen je 3. januara 2025. godine na svečanom otvaranju manifestacije. Sa visinom i širinom većom od 10 metara, ovaj objekt je dominirao prostorom i postao glavni simbol izložbe.

Ovogodišnja tema izložbe pod nazivom "Indija – Saga" fokusirana je na bogatstvo indijske kulture, tradicije i religije. Kroz cvjetne kompozicije prikazane su različite priče i motivi iz folklora, naglašavajući ideju jedinstva u različitosti. Posjetioci su na manifestaciji mogli vidjeti raznovrsne skulpture i tematske postavke koje predstavljaju kulturno nasljeđe, mitologiju i razvoj Indije.

Prema izvještaju sajta GWR, interesovanje publike bilo je veliko, te je više od 158.000 ljudi posjetilo izložbu u samo prva tri dana. Zbog velikog odziva, organizatori su odlučili da produže trajanje festivala do 29. januara, umjesto prvobitno planiranog završetka 22. januara.

Precizna izrada "Cvjeta jedinstva" doprinijela je da AMC dobije dodatno priznanje i na nacionalnom nivou, dok su posjetioci isticali da je ovogodišnja postavka jedna od najboljih do sada zbog raznovrsnosti tema i poruka koje prenosi. Izložba cvijeća u Ahmedabadu, koja se organizuje svake zime, prerasla je iz lokalnog događaja u turističku atrakciju poznatu po velikim cvjetnim instalacijama.