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Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi danas

Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi danas

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Ćirilica je zvanični simbol pismenosti u mnogim dijelovima sveta.

Zemlje u koima je ćirilica službeno pismo Izvor: Nenadmil/Shutterstock

Ćirilica nije samo skup znakova kojim bilježimo reči. Ona je autentični pečat kulturne baštine, istorije i identiteta mnogih naroda. Od vremena svete braće Ćirila i Metodija, pa sve do savremenog doba, ovo pismo je preživjelo brojne transformacije, ali je zadržalo svoju osnovnu ulogu - da bude čuvar pismenosti.

Mnogi se iznenade kada saznaju koliko je zapravo širok geografski prostor na kojem ovo pismo ima status službenog. Iako je često vezujemo isključivo za određene regione, njena primjena prevazilazi te granice.

Popularna Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" podsjetila je svoje pratioce na važnost poznavanja rasprostranjenosti našeg matičnog pisma. U nastavku vam predstavljamo listu država koje koriste ćirilicu kao službeno pismo:

  1. Srbija
  2. Crna Gora
  3. Bosna i Hercegovina
  4. Bugarska
  5. Sjeverna Makedonija
  6. Rusija
  7. Ukrajina
  8. Bjelorusija
  9. Kirgistan
  10. Kazahstan
  11. Tadžikistan
  12. Mongolija

(MONDO)

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