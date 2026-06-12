Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi danas

Ćirilica je zvanični simbol pismenosti u mnogim dijelovima sveta.

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Ćirilica nije samo skup znakova kojim bilježimo reči. Ona je autentični pečat kulturne baštine, istorije i identiteta mnogih naroda. Od vremena svete braće Ćirila i Metodija, pa sve do savremenog doba, ovo pismo je preživjelo brojne transformacije, ali je zadržalo svoju osnovnu ulogu - da bude čuvar pismenosti.

Mnogi se iznenade kada saznaju koliko je zapravo širok geografski prostor na kojem ovo pismo ima status službenog. Iako je često vezujemo isključivo za određene regione, njena primjena prevazilazi te granice.

Popularna Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" podsjetila je svoje pratioce na važnost poznavanja rasprostranjenosti našeg matičnog pisma. U nastavku vam predstavljamo listu država koje koriste ćirilicu kao službeno pismo:

Srbija Crna Gora Bosna i Hercegovina Bugarska Sjeverna Makedonija Rusija Ukrajina Bjelorusija Kirgistan Kazahstan Tadžikistan Mongolija

(MONDO)