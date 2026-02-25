logo
Otvoren Muzej ćirilice u Bajinoj Bašti: Lokacija nije izabrana slučajno

Otvoren Muzej ćirilice u Bajinoj Bašti: Lokacija nije izabrana slučajno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

U Bajinoj Bašti otvoren je Muzej ćirilice, simbol očuvanja srpske pismenosti i identiteta.

Otvoren muzej ćirilice u Bajinoj bašti Izvor: Rina

U Bajinoj Bašti je otvoren prvi i jedini Muzej ćirilice u Srbiji, i to u Rači koja je bila sjedište Račanske prepisivačke škole.

Rača nije izabrana slučajno za mjesto na kojem se osniva Muzej ćirilice i realizuje projekat Doma ćirilice. Upravo račanski manastir i račanska prepisivačka škola zaslužni su za očuvanje srpske pismenosti i ćiriličkog pisma u vremenu najezde osmanskih Turaka na srpske prostore.

Savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević se obratio prisutnima istakavši da se otvaranjem muzeja potvrđuje trajanje pisma koje je oblikovalo nacionalni identitet.

"Sabrali smo se da zajedno otvorimo Muzej ćirilice, mjesto koje će od danas simbolizovati naše istorijsko pamćenje, našu nacionalnu samobitnost i našu kulturu. Mjesto koje će nas podsjećati na kom jeziku smo počeli da mislimo. Ovim činom ne obilježavamo samo početak rada jedne ustanove, već potvrđujemo trajanje pisma koje je oblikovalo našu nacionalnu individualnost i najdublje moguće se utvrdilo u temeljima naše kulturne samosvijesti. Pismo koje je vijekovima vjerno bilježilo našu istoriju i koje i danas, kao i sutra, ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg duhovnog trajanja", rekao je Vučević.

U galeriji pogledajte fotografije Muzeja ćirilice:

Dodao je da otvaranjem ovog muzeja simbolično se proglašava pobjeda ćirilice i daje se zavjet da će se ovo pismo čuvati.

"Jer tako čuvamo svoju suštinu, jer tako čuvamo svoje narodno biće. Ćirilica nije naša prošlost, već sadašnjost i budućnost. Neka ovaj muzej bude njen dom, ali i inspiracija da ona ostane živo pismo u našim školama, institucijama, medijima i svakodnevnom životu. Neka ona bude vjekovno svjedočanstvo našeg identiteta i naše krajnje pobjede!", rekao je Vučević. 

(RINA/MONDO)

