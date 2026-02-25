Greške sa obrvama koje vas čine starijima: Šminkeri žele da ovo izbjegnete, narušava izgled cijelog lica

Otkrijte najčešće greške sa obrvama koje dodaju godine i naučite kako da ih oblikujete prirodno i mladalački. Saveti stručnjaka za savršen izgled lica.

Izvor: Vitaliy Abbasov/Shutterstock

Obrve su mnogo više od okvira za oči – one uokviruju cijelo lice i mogu da učine da u potpunosti izgledamo drugačije. Stručnjaci za ljepotu smatraju da su obrve "prirodni lifting" lica, jer njihov oblik, gustina i jačina boje mogu da nas učine godinama mlađim i daju odmorniji izgled.

"Vaše obrve su dio lica koji uokviruje vaše oči i oblikuje cijelo lice", kaže poznata šminkerka Nina Soriano za Real Simple.

"Stvaranje oblika koji uokviruje vaše lice može promijeniti način na koji se pojavljujete u spoljašnjem svijetu."

Najčešće greške koje dodaju godine

1. Prekomjerno čupanje obrva

Uobičajena greška iz devedesetih ponovo se pojavljuje. Čupanje i depilacija voskom su u redu za blagu definiciju, ali previše uklonjenih dlačica oštećuje folikule i stvara trajan prekomjerno čupan izgled.

2. Pretjerivanje sa proizvodima za obrve

Prekomjerno punjenje ili grubo crtanje olovkom često izgleda neprirodno, ljuskavo ili voštano. Popunjavajte obrve polako, mekim potezima za prirodan efekat.

Šminkerka šminka obrve

Izvor: Shutterstock

3. Neznanje o broju dlaka na obrvama

Ako imate rijetke ili svjetlije dlake, možda ne znate koliko ih zapravo imate. Posjeta stručnjaku za obrve i prirodno bojenje može iznenaditi i pokazati pun potencijal vaših obrva.

4. Besmisleno praćenje trendova

Trendovi dolaze i prolaze, pa nije nužno pratiti svaki novi oblik ili stil. Birajte ono što najbolje odgovara vašem licu i prirodnom obliku obrva.