Keba dao 600 evra za obrve

Pjevač Dragan Kojić Keba poznat je kao neko ko veoma vodi računa o svom izgledu, te ne krije da dosta novca i ulaže u njega.

Izvor: Facebook/dragankojickeba

Dragan Kojić Keba je među prvim pripadnicima muškog pola priznao da je istetovirao obrve, a zatim je otišao i korak dalje kad je riječ o uljepšavanju, te je uradio trajnu šminku.

Tokom vremena on više nije bio zadovoljan izgledom obrva, te je odlučio da ih promjeni. Kako se navodi on je posjetio poznatog kozmetičara kod kog idu Jelena Karleuša i Ana Nikolić. Njega je ovo zadovoljstvo navodno koštalo čak 600 evra.

"Keba je posebno slab na svoje obrve. Kad ih je tetovirao, bio je zadovoljan, ali s vremenom su počele da blijede i da gube boju, pa mu se to nije svidjelo. A i pogađali su ga komentari da su mu obrve kao pijavice i da više liče na ženske nego na muške. Kad je video da mnoge njegove koleginice idu kod jednog poznatog kozmetičara, i sam je odlučio da ode kod njega. Rekao mu je da želi da budu što prirodnije i veće nego što je imao do sada. To ga je koštalo 600 evra, ali od tada ne skida osmijeh s lica, prezadovoljan je", rekao je izvor za "Kurir".

Pogledajte Kebu s novim obrvama:

Izvor: Instagram/dragankojickeba

Keba se svojevremeno podvrgao metodi koja je veoma popularna među ženama, a podrazumijeva ubacivanje pigmentne boje biljnomineralnog porijekla u plitke slojeve kože iscrtavanjem tankih linija ispod očiju. On je i jedan od rijetkih na našoj estradi koji se ne libi da priča o toj temi, a linije oko očiju uz samu ivicu trepavica su diskretne, pa rijetko ko može i da primjeti da je folker našminkan.

Ovako su izgledale Kebine stare obrve:

(Mondo)