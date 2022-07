Dženifer Lopez otkrila tajnu svog mladolikog izgleda

Dženifer Lopez samo najvjernijim fanovima otkriva trik zahvaljujući kom izgleda deceniju mlađe!

Izvor: Instagram/screenshot/jlo

Mnogi žele da znaju tajnu izgleda latino dive. Pored jakih i iscrpljujućih treninga, strogog režima ishrane i proizvoda za njegu kože, Dženifer Lopez se kune u jedan poseban trik za postizanje mladolikog izgleda.

Ono što je interesantno, to je da o njemu ne želi toliko da govori u intervjuima, ali rado otkriva najvernijim fanovima koji su pretplaćeni na njen bilten. Tamo priča mnogo otvorenije nego inače, pa je otkrila i da je na teži način spoznala šta je najvažnije za izgled, ali i zdravlje.

Kako kaže, ključ podmlađivanja je kvalitetan san.

"Bilo je trenutaka kada sam spavala tri do pet sati. Bila sam u kasnim dvadesetim i mislila da sam nepobjediva, sve dok jednog dana nisam imala napad panike zbog nedostatka sna", priznala je Dženifer i objasnila kako se osjećala.

"Nisam mogla da vidim jasno, ali onda su fizički simptomi koje sam imala, počeli da me plaše, a strah se pojačavao. Sad znam da je to bio tipičan napad panike izazvan iscrpljenošću, ali u to vrijeme nikada nisam ni čula za taj termin. Pomislila sam da gubim razum. Pitala sam ljekara hoću li poludjeti", rekla je Džej Lo.

Kako je objasnila, nedovoljno sna dovodi do pojačanog stresa i anksioznosti, koji dalje izazivaju nesanicu, zbog čega se osoba vrti u začaranom krugu umora i njegovih posljedica.

Tada je od ljekara dobila savet da spava sedam do devet sati svake noći, da izbaci kofein i da se još više posveti vježbanju, što je Džej Lo i usvojila.

"Tada je počelo moje putovanje ka zdravlju", rekla je lativno diva, ističući da se njena koža zato i podmladila.

"Ponekad se probudim i kažem sebi: 'Vau! Upravo sam izgubila 10 godina s lica!'. To je ono što kvalitetan san radi za vas, a vremenom se to akumulira", rekla je.

Njen trik potvrdili su i mnogobrojni stručnjaci širom svijeta. Često se isticalo da je nedostatak sna ključan, a kako starimo, sve više se vidi na koži. Iako u mladosti na licu nema traga umora i bora posle noćnih izlazaka, u zrelijim godina isplivaju posljedice.

Pogledajte i kako izgleda njena bjuti rutina ujutru:

Denifer Lopez, bjuti rutina ujutru Izvor: YouTube/JLoTube

...a kako izgleda uveče:

Dženifer Lopez, noćna bjuti rutina Izvor: YouTube/Certified Makeup Geek

(MONDO)