Farmerke iz ranih 90-ih osvajaju proljeće 2026: Modni klasik se vraća, evo kako ćemo ga sada nositi

Proljećni trend 2026: svijetle farmerke širokog kroja iz ranih 90-ih kombinuju udobnost, sofisticiran izgled i laskaju figuri.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Svijetle farmerke širokog kroja, inspirisane ranim 90-im, ponovo su modni klasik za proljeće 2026.

Široke nogavice i vrećasti krojevi kombinuju udobnost i sofisticiran izgled, lako se uklapaju uz patike, sandale ili sako.

Trendovi se okreću ka suptilnijim, ali i dalje živim modelima koji laskaju figuri i osvježavaju garderobu.

Proljeće koje nam predstoji je idealan trenutak za osvježavanje garderobe, a farmerke ponovo zauzimaju centralno mjesto u svakodnevnim kombinacijama.

Svijetli modeli i široke nogavice

Ove sezone u fokusu su svijetli modeli koji unose lakoću i svežinu u stil, dok krojevi sa širokim nogavicama donose spoj udobnosti i elegancije. Inspirisane retro estetikom, ali prilagođene savremenom tempu života, ove farmerke laskaju figuri i lako se uklapaju uz patike, baletanke ili sandale.

Iako neki trendovi ove sezone djeluju dramatično, očekujte da ćete moći da pronađete skromniji pristup kada je u pitanju vaš teksas. Era farmerki širokih nogavica nije završena, a dolazi joj nekoliko noviteta koji će nas još više usmjeriti ka klasici.

Farmerke sa širokim nogavicama

Izvor: Shutterstock

Sofisticiran, ali živ stil

Trenutno se energija usredsređuje na farmerke koje djeluju sofisticirano, ali "živo". Modni svijet je opsednut inspiracijom koja dolazi iz ranih 90-ih – čistom, ali sa malo stava, pišu Novosti.

Svijetli džins – od nježne bež i isprane plave do gotovo bijelih tonova – savršeno reflektuje proljećno raspoloženje i čini svaku kombinaciju vedrijom. Široke nogavice dodatno izdužuju siluetu i daju izgledu nonšalantnu sofisticiranost, bilo da ih nosite uz jednostavnu bijelu košulju, kratki kardigan ili strukturirani sako. Upravo zato, svijetle farmerke širokog kroja postaju komad bez kog je teško zamisliti novu sezonu.

Udobnost i novi krojevi

Udobnost je uvijek u modi, a kada je u pitanju teksas, vrećasti kroj to najbolje radi. Iako će se farmerke sa širokim okvirom i voluminoznim krojem koje smo viđali posljednjih nekoliko sezona zadržati, pripremite se za ipak malo suženiji pristup u 2026. godini.