Tapete su ponovo hit u domovima, ali oprezno: U ove 2 prostorije ih nikako ne treba lijepiti

Tapete su ponovo popularne u enterijeru, ali dizajneri upozoravaju da ih ne treba postavljati u kupatilu i kuhinji zbog vlage, toplote i oštećenja.

Izvor: liloon/Shutterstock

Tapete su ponovo veliki trend, ali nisu pogodne za sve prostorije u domu.

Kupatilo je najnepogodnije zbog vlage i pare koje skraćuju vek tapeta.

Kuhinja takođe nije idealna jer masnoća i toplota uzrokuju mrlje i ljuštenje.

Neka pravila su namijenjena da se krše, posebno kada je u pitanju dizajn enterijera. Uz to rečeno, druga se poštuju s razlogom, a jedno od njih je i poznavanje prostorija koje bolje funkcionišu bez tapeta.

Tapete su posljednjih godina veoma popularan dio uređenja enterijera, pa nije neobično da ih viđamo na različitim mjestima u domu, ponekad i previše. One su zanimljiva alternativa klasičnoj farbi jer dodaju teksturu, boju i lični pečat prostoru. Ipak, nisu sve prostorije pogodne za njihovu primjenu — kod tapeta je posebno važno pravilo "manje je više".

Koja prostorija nije namijenjena tapetama?

Iako nijedna prostorija nije potpuno zabranjena, mjesto gdje dizajneri savjetuju da nikada ne postavljate tapete jeste kupatilo. To je najmanje pogodno okruženje za njihovu dugotrajnost, pa ćete s vremenom vjerovatno potrošiti više na popravke ili zamjenu.

"Tapete su osjetljivija završna obrada zida kada je riječ o izdržljivosti. Vlažne i parne prostorije generalno ne funkcionišu dobro sa tapetama“, objašnjava dizajnerka Kejti Bernet za The Spruce.

Tapete u kupatilu nisu dobre zbog vlage

Izvor: Shutterstock

Još jedna prostorija koja nije idealna za tapete

Prema riječima dizajnerke Teri Brajen, još jedna prostorija koju bi trebalo izbjegavati jeste kuhinja. Iako postoje izdržljivije vrste tapeta, masnoća, toplota, para i čestice hrane s vremenom se nakupljaju na zidovima.

"To može dovesti do promjene boje, mrlja, stvaranja mehurića, pa čak i ljuštenja tapeta. Možda se to neće desiti odmah, ali se gotovo uvijek pojavi, posebno u kuhinjama koje se mnogo koriste."

Umjesto tapeta, ona preporučuje kamene radne ploče, zidne pločice, kamene mozaike ili reljefne pločice kao način da se u prostor unesu boja i tekstura, ali uz veću otpornost.