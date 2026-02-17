"Ako je ovo prekidač za svjetlo, čemu služe ostali?": Uselila se u kuću 70-ih, pa pokazala šta je u kupatilu

Anđelina Šot je snimila kupatilo iz stana koji je posljedni put renoviran 1970. godine.

Izvor: TikTok/angelinaschott01

Moderne zgrade sve češće zaostaju u očima onih koji traže stan, jer šarm starijih kuća i zgrada privlači više pažnje. Visoki plafoni, prozori ili drvene obloge, detalji su koji privlače one koji ne traže samo četiri zida, već i priču. U to se lično uverila Anđelina Šot, kada se uselila u kuću iz sedamdesetih godina, punu neobičnih, retro motiva.

U kratkom snimku na TikTok-u, koji je već pogledalo stotine hiljada ljudi, Anđelina govori o svojoj novoj kući u San Dijegu.

"Upravo sam se uselila u kuću koja nije renovirana još od sedamdesetih. Ulazim u svoje vrlo staromodno kupatilo, palim svjetlo i pomislim: 'U redu, ako je ovo prekidač za svjetlo, čemu služe svi ovi ostali?'. I onda počinjem da se igram...", priča uz osmijeh.

Nije teško pretpostaviti da je Anđelinino otkriće izazvalo lavinu komentara. Nakon što je okrenula jedan od prekidača u kupatilu, upalilo se crveno svjetlo iznad tuš kabine.

"Ova kuća me i dalje iznenađuje, o, Bože", piše u opisu snimka.

U komentarima su se korisnici brzo prisjetili sopstvenih iskustava.

"To je grijna lampa, volio bih da imam takvu ispod tuša!", "Neće vam biti hladno tokom kupanja", "Kako je to dobro, zavidim", pisali su mnogi.

Mnogi su molili Anđelinu da ne renovira kupatilo.

"Ne mijenjaj ništa u tom kupatilu!", "Osvojila si premiju na lutriji", pisali su.

Grijne lampe, koje su bile hit šezdesetih i sedamdesetih godina, danas su gotovo zaboravljen element kupatilskog enterijera. U svoje vrijeme smatrane su vrhuncem modernosti. Često su bile kombinovane sa ventilatorima i rasvjetom, omogućavajući brzo, lokalno zagrijavanje prostora.

Za mnoge je izlazak iz tuša u hladno kupatilo bio neprijatno iskustvo, a grijne lampe su rješavale taj problem. U vrijeme kada centralno grijanje još nije bilo standard, posebno u kupatilima, ovakva rješenja su omogućavala komfor bez potrebe da se zagrijava čitava kuća.

