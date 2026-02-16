Bosanac kupio staru kuću u Njemačkoj za 3.500 evra: "Nisam mogao ni da zamislim šta je unutra, sve sam isplatio"

Komšija je Bosancu savjetovao da dobro pregleda kuću koju je kupio u Njemačkoj, a on je unutra pronašao blago.

Dženan Ćišić iz Bosne nikada nije sanjao da će jedna slučajna odluka promijeniti njegov život. Kada je 2014. godine otišao u Njemačku u potrazi za boljim životom, planirao je da ostane samo nekoliko mjeseci, ali život ga je zadržao čak deset godina.

Njegova avantura, koju je podelio za Jutjub kanal "Srećko Stipović", počela je skromno, na gradilištima, daleko od njegove struke i muzičkog obrazovanja.

"Prvi posao mi je bio na baušteli. Kada sam odlučio da odem tamo, kažem - nemam pare, a oni kažu - zaradićeš. Nemam papire? Nema veze. Ne znam jezik? Ne treba ti. Imaš leđa, ćuti i radi", prisjeća se Dženan.

Iako je u Bosni svirao klarinet i radio kao nastavnik muzičkog, u Njemačkoj je radio teške fizičke poslove, skrivajući od kolega svoju prošlost i srameći se što je školovani muzičar.

Poslije nekoliko godina rada, Dženan je želio da ima nešto svoje.

"Nisam mogao više da živim na kiriju. Vjera mi ne dozvoljava da podižem kredit. Odlučim da kupim neku ruševinu, bukvalno šta god, samo da uložim u nešto svoje".

Na internetu je naišao na aukcije kuća u Njemačkoj i poslao oko 75 ponuda.Jednog dana, dok je već radio kao vozač tramvaja, zazvonio je telefon: "Čestitam, pobijedili ste na aukciji!".

Kuća je kupljena za 3.550 evra, u potpunosti zatrpana smećem i stvarima prethodne vlasnice.

"Vlasnica je preminula, niko nije imao pravo na nasljedstvo. Kuća je bila prazna tri godine, a cijena je sa 6.000 spuštena na 3.550 evra", objašnjava Dženan.

Kuća je bila prekrivena gomilom smeća, ali to nije predstavljalo problem. Čišćenje je trajalo 11 mjeseci, a ono što nije htio da baci, fotografisao je i poklanjao ljudima.

"Komšija mi je rekao da pogledam sve knjige i stvari koje su ostale iza žene - možda se nešto nađe", prisjeća se Dženan.

I tada je sreća zaista zakucala na njegova vrata. U jednoj knjizi, među stvarima, pronašao je kovertu sa novcem.

"Kad sam vidio prvih dvadeset evra u kuhinji, nisam mogao da vjerujem. Suma je bila tolika da sam sve troškove podmirio. To je vjerovatno bio njen štek", dodaje Ćišić.

"Nikada ni u snu nisam mogao da pomislim da ću u toj kući naći nešto vrijedno, ali suma je bila dovoljna da čitavu kuću sredim i isplatim ljudima koji su mi pomagali", kaže Dženan.

Tako je obična kuća u Njemačkoj, koja je prvobitno delovala kao ruševina preplavljena smećem, pretvorena u dom. Pogledajte njegovu priču:

