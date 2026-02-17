logo
6 ideja kako malo kupatilo učiniti vizuelno većim i funkcionalnijim

6 ideja kako malo kupatilo učiniti vizuelno većim i funkcionalnijim

Izvor mondo.ba
0

Mala kupatila mogu biti izazov, ali uz svijetle boje, minimalistički stil, prirodne detalje i viseće police možete maksimalno iskoristiti prostor i učiniti ga vizuelno većim i ugodnijim.

6 ideja kako malo kupatilo učiniti vizuelno većim i funkcionalnijim Izvor: Shutterstock

Mala kupatila su svakako izazov. Između postavljanja svih sanitarija, osiguravanja funkcionalnosti i ostavljanja dovoljno prostora za kretanje, može izgledati gotovo nemoguće imati sve što želite. Ali dobra vijest je da je to moguće uz malo kreativnosti, dizajnerske domišljatosti i jednostavnih rješenja.

Ne samo da možete imati sve što želite u svom malom kupatilu, već možete iskoristiti njegovu veličinu u svoju korist. Prema HGTV-u, ove prostorije su savršena prilika da date mašti na volju sa dizajnom i dekorom. Manja kvadratura znači i manja ulaganja, što je dodatni motiv da odaberete pločice ili ormarić koji ste dugo željeli.

Ispod ćete pronaći 6 ideja kako da vaše malo kupatilo izgleda veće nego što jeste. Bilo da ga renovirate, gradite od nule ili samo pravite kozmetičke promjene, bilo koje od sljedećih rješenja pružiće vam potrebnu inspiraciju.

1. Posvijetlite zidove

Izvor: Shutterstock

Prvo pravilo za vizuelno povećanje bilo kojeg prostora je da zidovi budu što svjetliji. Bilo da se radi o boji ili pločicama, birajte bijelu boju kako bi kupatilo ostalo svijetlo.

2. Svijetli podovi

Izvor: Shutterstock

Ako želite unijeti malo boje na zidove ili čak na ormarić, razmislite da podne pločice budu svjetlije. To će vizuelno proširiti prostor za kretanje u malom kupatilu.

3. Koristite svijetle boje

Izvor: Shutterstock

Kao što ste možda već pretpostavili, kad ste u nedoumici, držite se svijetle palete boja u cijelom kupatilu. Odaberite bilo koju nijansu bijele za zidove, pod i sve sanitarije.

4. Uvedite prirodne detalje

Izvor: Shutterstock

Prirodni detalji poput drveta, morskih trava i bambusa dodaju toplinu svakom prostoru. Malo kupatilo je savršena prilika da unesete ove elemente i dobijete osjećaj spa centra.

5. Prigrlite minimalistički stil

Izvor: Shutterstock

Minimalizam je ključan u malom prostoru. Osim što smanjuje nered, jednostavan stil kupatila čini da prostor izgleda manje zbijeno i otvorenije.

6. Postavite viseće police

Izvor: Shutterstock

Iskoristite vertikalni prostor. Viseće police pružaju dodatni prostor za odlaganje bez gubitka kvadrature.

Tagovi

kupatilo savjeti

