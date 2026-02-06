Greška koju mnogi prave u kupatilu: Ovaj materijal nikako ne stavljajte na prozor u dijelu tuša

Planirate prozor u tuš kabini? Drvo nije najbolji izbor zbog vlage i rizika od buđi. Saznajte zašto su vinil i fiberglas dugotrajnija i bezbjednija rješenja za kupatilo.

Izvor: Bits And Splits/Shutterstock

Drveni prozori nisu dobar izbor za tuš jer vlaga može izazvati truljenje i pojavu buđi.

Mnogo bolje rješenje su vinil (PVC) i fiberglas prozori, koji su otporni na vodu i lakši za održavanje.

Fiberglas nudi više svjetla i bolju energetsku efikasnost, dok je vinil povoljnija i praktična opcija.

Ugradnja prozora u zoni tuša može potpuno da promijeni izgled kupatila. Prirodno svjetlo čini prostor svjetlijim, prijatnijim i vizuelno luksuznijim. Ipak, uslovi u kupatilu, posebno u dijelu gdje se tuširamo, znatno su drugačiji nego u ostatku doma, pa izbor materijala za prozor ima veliku ulogu.

Jedan od najčešćih materijala za prozore u kućama je drvo, ali ono nije idealno rješenje za tuš kabinu. Iako izgleda toplo i elegantno, drvo je porozno i osjetljivo na vlagu. U prostoru punom pare i prskanja vodom lako dolazi do upijanja vlage, što vremenom može dovesti do truljenja, oštećenja i pojave buđi.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se u zoni tuša izbjegavaju drveni prozori i biraju materijali koji bolje podnose vlagu, kao što su vinil (PVC) i fiberglas.

Malo kupatilo sa kadom i drvenim prozorom

Izvor: Halfpoint/Shutterstock

Bolje alternative za prozor u tušu

I vinil i fiberglas su česti izbori za prozore jer nude dobar odnos trajnosti i cijene. Njihova glavna prednost u kupatilu je to što su otporni na vodu i vlagu, pa su mnogo pouzdaniji u uslovima stalne kondenzacije.

Prednost je i to što se, bez obzira na materijal rama, staklo može prilagoditi potrebama privatnosti – matirano staklo ili folije za privatnost jednako su dostupni kao i kod klasičnih prozora.

Vinil prozori su obično povoljnija opcija. Izrađeni su od PVC-a, što ih čini izdržljivim, otpornim na vlagu i lakim za održavanje. Površina se jednostavno čisti, što olakšava redovno održavanje kupatila.

S druge strane, fiberglas prozori su skuplji, ali nude dodatne prednosti. Okviri mogu biti tanji, što omogućava više prirodnog svjetla u tušu. Takođe, fiberglas ima dobru energetsku efikasnost i stabilnost na promjene temperature, što je važno u prostoru sa toplom vodom i parom.

Ako planirate prozor u tuš zoni, izbor materijala može napraviti veliku razliku u dugotrajnosti, higijeni i jednostavnosti održavanja.

A pogledajte šta su niše u tuš kabini i zbog čega su apsolutni hit:

(Lepa i srećna/Mondo)