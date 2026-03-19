Ove boje uništavaju malo kupatilo, a svi ih i dalje koriste: Prostor čine mračnijim i skučenijim

Otkrivamo 5 boja koje dizajneri interijera savjetuju da izbjegavate u malim kupatilima kako prostor ne bi djelovao manji, tamniji ili neudobno.

Pogrešne boje mogu učiniti malo kupatilo još manjim.

Izbjegavajte hladne, tamne i prenapadne nijanse.

Birajte toplije tonove i umerene akcente.

Uređenje malog kupatila često je pravi dizajnerski izazov. Ograničen prostor znači da svaka odluka, od pločica do rasvete, ima veliki uticaj na ukupni dojam prostora. Posebno važnu ulogu pritom igra boja zidova, jer pogrešan odabir može učiniti da prostor izgleda još manji, tamniji ili manje ugodan za svakodnevnu upotrebu.

Iako su mala kupatila često idealno mjesto za eksperimentisanje sa bojama, dizajneri upozoravaju da određene nijanse mogu naglasiti ograničenja prostora umesto da ih ublaže. Boje koje su previše hladne, monotone ili intenzivne mogu učiniti prostor vizuelno težim i manje prijatnim, ali to ne znači da se prostor mora držati samo neutralnih tonova. Ključ je u pronalasku boja koje imaju dovoljno dubine i topline kako bi prostor djelovao ugodno, prozračno i vizuelno uravnoteženo.

U nastavku donosimo pet nijansi koje dizajneri sa portala Homes & Gardens najčešće savjetuju izbjegavati u malim kupatilima.

1. Stark bijela

Iako se bijela boja često smatra sigurnim izborom za male prostore, dizajneri upozoravaju da hladne, izrazito bijele nijanse mogu imati suprotan efekat. Umjesto da prostor učine većim, takve nijanse mogu djelovati sterilno i naglasiti senke, rubove i uglove. Rezultat je kupatilo koje izgleda hladno i pomalo klinički. Bolja opcija su toplije varijante bijele, poput krem ili nježno bež tonova.

2. Svijetlosiva bez dubine

Svijetlosive nijanse dugo su bile popularne u modernim interijerima, ali u malim kupatilima mogu djelovati prilično monotono. Kada se kombinuju sa jakim vještačkim svjetlom, takve hladne sive boje mogu prostor učiniti bezličnim i sumornim. Problem nastaje i kada su zidovi, pod i namještaj u sličnim tonovima, jer prostor gubi vizuelnu dinamiku i deluje ravno.

3. Crna

Tamne boje ponekad mogu stvoriti ugodnu i sofisticiranu atmosferu, ali potpuno crna kupatila u malom prostoru može djelovati preteško. Crna boja snažno upija svjetlost, što znači da prostor može izgledati još manji nego što jeste. Bez dovoljno teksture, kontrasta ili reflektujućih površina, crna boja naglašava granice prostorije umesto da ih vizuelno omekša.

Da li ste vidjeli slavine koje su najnoviji trend? Pogledajte u galeriji:

4. Pretjerano zasićene boje

Intenzivne i vrlo zasićene boje, poput jarko crvene, neonsko žute ili električno plave, mogu izgledati atraktivno u teoriji, ali u malim kupatilima brzo postaju naporne za oko. Kada prekrivaju sve zidove, prostor može delovati klaustrofobično. Dizajneri savjetuju da se ovakve nijanse koriste samo kao akcenti – na peškirima, dekoracijama ili manjim detaljima.

Jeste li vidjeli nova, pametna ogledala za kupatila? Pogledajte kako izgledaju:

5. Hladne nijanse plave i zelene

Plava i zelena često se povezuju sa opuštanjem i svežinom, ali u kupaonicama treba biti oprezan sa hladnim podtonovima. Takve nijanse mogu djelovati neugodno pod veštačkim svjetlom i stvoriti osjećaj hladnoće. Pošto kupatila već imaju mnogo tvrdih i reflektujućih površina, hladne boje dodatno naglašavaju taj efekat. Dizajneri češće preporučuju toplije varijante plave ili nježne ružičaste tonove koje prostoru daju više topline.

Pogledajte kako zelene nijanse izgledaju u kupatilu:

