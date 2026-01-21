Koliko često treba prati prostirke u kupatilu zimi: Da li pretjerujete ili loše održavate higijenu u kući?

Koliko često treba prati prostirku u kupatilu i zašto zimi vlada poseban režim? Pročitajte!

Redovno pranje zimi: Prostirke treba prati jednom nedeljno do jednom u dvije nedjelje kako bi se spriječilo nakupljanje bakterija i pljesni.

Pravilno održavanje: Istresanje, pranje na odgovarajućoj temperaturi i sušenje na vazduhu ili niskoj temperaturi čuvaju higijenu i produžavaju vek prostirki.

Tokom zime se brže skupljaju prljavština i bakterije na prostirkama u kupatilu. Zato stručnjaci upozoravaju da moramo obratiti pažnju na to koliko ih često peremo.

Od toga zavisi svež miris kupatila, ali i zdravlje stopala svih ukućana.

Voda, vlaga, sapun, dlačice i mikrobi stvaraju idealne uslove za razmnožavanje bakterija i pljesni. Stručnjaci za čišćenje i dermatolozi savetuju da se zimi prostirke peru jednom nedjeljno, dok se ljeti ovo može prorediti na svake dvije nedjelje.

Kada ih oprati:

Vidite li mrlje, dlačice ili prljavštinu – odmah.

Ako prostirka ima neprijatan miris, iako ne vidite mrlje, znajte da su se mikrobi opasno razmnožili.

Kod svakodnevne upotrebe od strane više ljudi, perike prostirku bar jednom nedjeljno.

Ako ih koristi samo jedna osoba i brzo se suše, možete da proredite pranje i na 10–14 dana.

Kako ih pravilno prati:

Istresite ih pre pranja da uklonite dlake i prašinu.

Perite ih na 40–60 °C (pamučne mogu i više; gumene ili one od mikro vlakana na nižoj temperaturi).

Koristite blagi deterdžent bez omekšivača, inače bi on mogao da ostavi sloj koji privlači bakterije.

Sušite na vazduhu ili u sušilici na niskoj temperaturi – nikako ne ostavljajte mokre na podu.

Dodatni zimski savjeti:

Neka vam dvije ili tri prostirke budu u rotaciji.

Birajte materijale koji se brzo suše: mikrovlakna, bambus, pamuk sa gumenom podlogom.

Ako imate problem sa pljesni, perite prostirku češće i dodajte malo sirćeta u ispiranje.

Redovno pranje zimi nije pretjerivanje – to je preventiva protiv bakterija, neprijatnih mirisa i iritacija kože. Vaše kupatilo i stopala će vam biti zahvalni.