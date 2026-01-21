logo
Koliko često treba prati prostirke u kupatilu zimi: Da li pretjerujete ili loše održavate higijenu u kući?

Koliko često treba prati prostirke u kupatilu zimi: Da li pretjerujete ili loše održavate higijenu u kući?

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Koliko često treba prati prostirku u kupatilu i zašto zimi vlada poseban režim? Pročitajte!

Koliko često treba prati prostirke u kupatilu Izvor: Shutterstock
  • Redovno pranje zimi: Prostirke treba prati jednom nedeljno do jednom u dvije nedjelje kako bi se spriječilo nakupljanje bakterija i pljesni.
    Pravilno održavanje: Istresanje, pranje na odgovarajućoj temperaturi i sušenje na vazduhu ili niskoj temperaturi čuvaju higijenu i produžavaju vek prostirki.

Tokom zime se brže skupljaju prljavština i bakterije na prostirkama u kupatilu. Zato stručnjaci upozoravaju da moramo obratiti pažnju na to koliko ih često peremo.

Od toga zavisi svež miris kupatila, ali i zdravlje stopala svih ukućana. 

Voda, vlaga, sapun, dlačice i mikrobi stvaraju idealne uslove za razmnožavanje bakterija i pljesni. Stručnjaci za čišćenje i dermatolozi savetuju da se zimi prostirke peru jednom nedjeljno, dok se ljeti ovo može prorediti na svake dvije nedjelje.

Kada ih oprati:

  • Vidite li mrlje, dlačice ili prljavštinu – odmah.
  • Ako prostirka ima neprijatan miris, iako ne vidite mrlje, znajte da su se mikrobi opasno razmnožili.
  • Kod svakodnevne upotrebe od strane više ljudi, perike prostirku bar jednom nedjeljno.
  • Ako ih koristi samo jedna osoba i brzo se suše, možete da proredite pranje i na 10–14 dana.

Kako ih pravilno prati:

  • Istresite ih pre pranja da uklonite dlake i prašinu.
  • Perite ih na 40–60 °C (pamučne mogu i više; gumene ili one od mikro vlakana na nižoj temperaturi).
  • Koristite blagi deterdžent bez omekšivača, inače bi on mogao da ostavi sloj koji privlači bakterije.
  • Sušite na vazduhu ili u sušilici na niskoj temperaturi – nikako ne ostavljajte mokre na podu.

Dodatni zimski savjeti:

  • Neka vam dvije ili tri prostirke budu u rotaciji.
  • Birajte materijale koji se brzo suše: mikrovlakna, bambus, pamuk sa gumenom podlogom.
  • Ako imate problem sa pljesni, perite prostirku češće i dodajte malo sirćeta u ispiranje.

Redovno pranje zimi nije pretjerivanje – to je preventiva protiv bakterija, neprijatnih mirisa i iritacija kože. Vaše kupatilo i stopala će vam biti zahvalni. 

kupatilo pranje savjeti

