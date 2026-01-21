Koliko često treba prati prostirke u kupatilu zimi: Da li pretjerujete ili loše održavate higijenu u kući?

Koliko često treba prati prostirku u kupatilu i zašto zimi vlada poseban režim? Pročitajte!
- Redovno pranje zimi: Prostirke treba prati jednom nedeljno do jednom u dvije nedjelje kako bi se spriječilo nakupljanje bakterija i pljesni.
Pravilno održavanje: Istresanje, pranje na odgovarajućoj temperaturi i sušenje na vazduhu ili niskoj temperaturi čuvaju higijenu i produžavaju vek prostirki.
Tokom zime se brže skupljaju prljavština i bakterije na prostirkama u kupatilu. Zato stručnjaci upozoravaju da moramo obratiti pažnju na to koliko ih često peremo.
Od toga zavisi svež miris kupatila, ali i zdravlje stopala svih ukućana.
Voda, vlaga, sapun, dlačice i mikrobi stvaraju idealne uslove za razmnožavanje bakterija i pljesni. Stručnjaci za čišćenje i dermatolozi savetuju da se zimi prostirke peru jednom nedjeljno, dok se ljeti ovo može prorediti na svake dvije nedjelje.
Kada ih oprati:
- Vidite li mrlje, dlačice ili prljavštinu – odmah.
- Ako prostirka ima neprijatan miris, iako ne vidite mrlje, znajte da su se mikrobi opasno razmnožili.
- Kod svakodnevne upotrebe od strane više ljudi, perike prostirku bar jednom nedjeljno.
- Ako ih koristi samo jedna osoba i brzo se suše, možete da proredite pranje i na 10–14 dana.
Kako ih pravilno prati:
- Istresite ih pre pranja da uklonite dlake i prašinu.
- Perite ih na 40–60 °C (pamučne mogu i više; gumene ili one od mikro vlakana na nižoj temperaturi).
- Koristite blagi deterdžent bez omekšivača, inače bi on mogao da ostavi sloj koji privlači bakterije.
- Sušite na vazduhu ili u sušilici na niskoj temperaturi – nikako ne ostavljajte mokre na podu.
Dodatni zimski savjeti:
- Neka vam dvije ili tri prostirke budu u rotaciji.
- Birajte materijale koji se brzo suše: mikrovlakna, bambus, pamuk sa gumenom podlogom.
- Ako imate problem sa pljesni, perite prostirku češće i dodajte malo sirćeta u ispiranje.
Redovno pranje zimi nije pretjerivanje – to je preventiva protiv bakterija, neprijatnih mirisa i iritacija kože. Vaše kupatilo i stopala će vam biti zahvalni.