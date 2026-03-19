Pikantna bijela čorba sa mljevenim mesom: Svi će željeti da znaju recept kada je probaju

Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako se pravi pikantna bijela čorba za koju će vi željeti da znaju recept. Za razliku od klasičnih verzija, ova se pravi sa mljevenim mesom.

Pikantna bijela čorba recept Izvor: Shutterstock

Svaka domaćica ima svoju verziju bijele čorbe, a ova sa mljevenim mesom i blagom notom čilija super je za one koji vole blago pikantna jela. Mekano povrće i kremasta pavlaka stvaraju savršenu harmoniju ukusa, dok čili diskretno podiže aromu i daje laganu toplinu koja je idealna za hladne dane.

Uz nekoliko trikova za dinstanje povrća, pravilno začinjavanje i dodavanje pavlake, svaka kašika postaje pun užitak. A dodatak ljute papričice i mljevenog mesa čini da jelo bude dovoljno hranljivo i zasitno, a opet lagano i osvježavajuće. Savršena je manje proslave u krugu porodice, ali i za prijatne večere kada želite nešto brzo, a ipak ukusno i toplo.

Osnovne informacije

Kuhinja: srpska

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 glavica crnog luka
  • 1 stabljika praziluka
  • 1 stabljika celera
  • 1 korijen peršuna
  • 1 mrkva
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 zelena ljuta papričica
  • 200 g mljevenog mesa
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • začinska paprika po ukusu
  • 3 krompira
  • 2 l vrele vode
  • 1 jaje
  • 100 ml pavlake za kuvanje
  • 1 kašika brašna
  • 1 struk mirođije

Priprema:

1. korak: Priprema povrća

Crni luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja na srednjoj temperaturi. Dodajte isjeckani praziluk, celer i korijen peršuna, pa sve prodinstajte dok povrće ne omekša. Na kraju ubacite izrendanu mrkvu i dinstajte još nekoliko minuta.

2. korak: Dodavanje mesa i začina

Sitno isjeckajte beli luk i ljutu papričicu, dodajte ih u tiganj sa mljevenim mesom i povrćem. Posolite, pobiberite i dodajte začinsku papriku. Dinstajte smjesu još oko 10 minuta dok meso ne porumeni i poveže se sa povrćem. U galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je najbolji za ovaj recept.

3. korak: Dodavanje krompira i tečnosti

Krompir isjecite na kockice i ubacite u tiganj. Prelijte sa 2 litre vrele vode, dobro promiješajte i kuvajte oko 15 minuta dok krompir ne omekša.

Za kiselkastu notu,

možete dodati sok od limuna ili malo sirćeta pred serviranja.

4. korak: Završetak čorbe

U posebnoj činiji umutite jaje sa pavlakom za kuvanje i kašikom brašna, pa polako dodajte u čorbu stalno mešajući. Ostavite da se lagano krčka još 10 minuta, a zatim dodajte sitno iseckanu mirođiju. Dobro promiješajte i poslužite.

