Recept za minestrone: Gusta italijanska čorba koja je krcata povrćem

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Napravite gustu italijansku čorbu koja je puna povrća i odlična kao ručak poslije prazničnog prejedanja. Isprobajte ovaj recept za minestrone.

ecept za minestrone supu Izvor: Shutterstock

Minestrone čorba je prava oaza ukusa u tanjiru, bogata povrćem, mahunarkama i aromatičnim začinima, pruža osjećaj topline i utjehe pri svakom zalogaju.

Ova klasična italijanska čorba nastala je iz potrebe da se iskoristi sezonsko povrće, ali je vremenom postala simbol zdrave i domaće kuhinje.

Mekana, gusta i hranljiva, minestrone je savršen izbor za sve koji žele da uživaju u obroku koji grije, jača organizam i lako se priprema.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4-6

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme kuvanja: 40-45 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 srednja glavica crnog luka, sitno isjeckana
  • 2 čena bijelog luka, sitno isjeckana
  • 2 mrkve, isječene na kolutiće
  • 1 stabljika celera, sitno sjeckana
  • 2 srednja krompira, isječena na kockice
  • 1 tikvica, isječena na kockice
  • 200 g pasiranog paradajza
  • 200 g  pasulja iz konzerve
  • Šaka sitne testenine ili 2 kašike pirinča (po želji)
  • 1,5 l povrtnog ili pilećeg bujona (može i voda)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • So i biber po ukusu
  • 1 lovorov list
  • Prstohvat suvog origana
  • Svjež peršun, sitno sjeckan

  • Za serviranje (opciono):

  • Rendani parmezan
  • Kap maslinovog ulja

Priprema:

1. korak: Dinstanje povrća

U većem loncu zagrijte maslinovo ulje. Dodajte crni luk i dinstajte na srednjoj vatri dok ne postane staklast. Ubacite bijeli luk, šargarepu i celer i dinstajte još nekoliko minuta dok povrće ne omekša i ne pusti miris.

2. korak: Dodavanje paradajza

Dodajte pasirani paradajz i kratko kuvajte 3-5 minuta uz miješanje, da se ukusi sjedine.

Za posnu verziju:

Koristite povrtni bujon i izostavite sir.

3. korak: Kuvanje supe

Nalijte bujon ili vodu, dodajte krompir, pasulj, lovorov list i origano. Posolite i pobiberite po ukusu. Pustite da supa provri, zatim smanjite vatru i krčkajte 25–30 minuta dok povrće ne omekša.

4. korak: Dodavanje tjestenine ili pirinča i tikvice

Pred kraj kuvanja ubacite tjesteninu ili pirinač i tikvicu. Kuvajte još 8–10 minuta dok se testenina ne skuva, a supa dobije punu, gustu teksturu.

5. korak: Završni dodir

Skinite supu sa vatre, izvadite lovorov list i umiješajte svjež peršun. Po želji dodajte nekoliko kapi jabukovog sirćeta za bogatiji i svježiji ukus.

6. korak: Serviranje

Minestrone poslužite toplu, uz parče domaćeg ražanog hljeba. Po želji pospite rendanim parmezanom i kapljicom maslinovog ulja. Idealna je kao lagani ručak ili večera, a sutradan je još ukusnija.

(Stil Kurir)

