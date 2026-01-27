Recept za minestrone: Gusta italijanska čorba koja je krcata povrćem

Napravite gustu italijansku čorbu koja je puna povrća i odlična kao ručak poslije prazničnog prejedanja. Isprobajte ovaj recept za minestrone.
Minestrone čorba je prava oaza ukusa u tanjiru, bogata povrćem, mahunarkama i aromatičnim začinima, pruža osjećaj topline i utjehe pri svakom zalogaju.
Ova klasična italijanska čorba nastala je iz potrebe da se iskoristi sezonsko povrće, ali je vremenom postala simbol zdrave i domaće kuhinje.
Mekana, gusta i hranljiva, minestrone je savršen izbor za sve koji žele da uživaju u obroku koji grije, jača organizam i lako se priprema.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4-6
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme kuvanja: 40-45 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 1 srednja glavica crnog luka, sitno isjeckana
- 2 čena bijelog luka, sitno isjeckana
- 2 mrkve, isječene na kolutiće
- 1 stabljika celera, sitno sjeckana
- 2 srednja krompira, isječena na kockice
- 1 tikvica, isječena na kockice
- 200 g pasiranog paradajza
- 200 g pasulja iz konzerve
- Šaka sitne testenine ili 2 kašike pirinča (po želji)
- 1,5 l povrtnog ili pilećeg bujona (može i voda)
- 2 kašike maslinovog ulja
- So i biber po ukusu
- 1 lovorov list
- Prstohvat suvog origana
- Svjež peršun, sitno sjeckan
Za serviranje (opciono):
- Rendani parmezan
- Kap maslinovog ulja
Priprema:
1. korak: Dinstanje povrća
U većem loncu zagrijte maslinovo ulje. Dodajte crni luk i dinstajte na srednjoj vatri dok ne postane staklast. Ubacite bijeli luk, šargarepu i celer i dinstajte još nekoliko minuta dok povrće ne omekša i ne pusti miris.
2. korak: Dodavanje paradajza
Dodajte pasirani paradajz i kratko kuvajte 3-5 minuta uz miješanje, da se ukusi sjedine.
Koristite povrtni bujon i izostavite sir.
3. korak: Kuvanje supe
Nalijte bujon ili vodu, dodajte krompir, pasulj, lovorov list i origano. Posolite i pobiberite po ukusu. Pustite da supa provri, zatim smanjite vatru i krčkajte 25–30 minuta dok povrće ne omekša.
4. korak: Dodavanje tjestenine ili pirinča i tikvice
Pred kraj kuvanja ubacite tjesteninu ili pirinač i tikvicu. Kuvajte još 8–10 minuta dok se testenina ne skuva, a supa dobije punu, gustu teksturu.
5. korak: Završni dodir
Skinite supu sa vatre, izvadite lovorov list i umiješajte svjež peršun. Po želji dodajte nekoliko kapi jabukovog sirćeta za bogatiji i svježiji ukus.
6. korak: Serviranje
Minestrone poslužite toplu, uz parče domaćeg ražanog hljeba. Po želji pospite rendanim parmezanom i kapljicom maslinovog ulja. Idealna je kao lagani ručak ili večera, a sutradan je još ukusnija.