Recept za najmekše buhtle koje ćete ikada probati: Tajna je u dodatku jednog sastojka

Saznajte koji sastojak treba da dodate u tijesto da biste dobili najmekše buhtle ikada.

Izvor: Shutterstock

Buhtle su jedno od onih peciva koji u sebi nose uspomene, na bakine ruke, pobrašnjeni sto i nestrpljenje dok se peku. Ipak, iako djeluju jednostavno, svaka domaćica zna koliko je važno da tijesto lijepo naraste, da ostane mekano i vazdušasto, a ne zbijeno i suvo već sutradan. Upravo tu dolazimo do male, ali presudne tajne ovog recepta.

Ove buhtle se ne oslanjaju samo na jedan način dizanja tijesta, već na savršenu saradnju svježeg kvasca i praška za pecivo. Kvasac daje dubinu ukusa i polagano gradi strukturu tijesta, dok prašak za pecivo u rerni dodatno podiže svaku buhtlu iznutra. Rezultat su komadi tijesta koji su pjenasti kao oblak, lagani pod prstima i toliko mekani da se gotovo sami razdvajaju.

Ovakva kombinacija je idealna i za one koje nemaju puno iskustva sa dizanim tijestima, tijesto je podatno, lijepo se oblikuje i pouzdano raste bez straha da će ostati teško ili zbijeno. Uz dodatak masti ili putera, buhtle zadržavaju svežinu i mekoću i narednog dana, ako uopšte dočekaju sutra.

Bez obzira na izbor punjenja, ove buhtle su savršene za porodični doručak, nedjeljno popodne ili kao mirisna poslastica koja se iznosi pred goste sa ponosom. Ovo je recept kojem ćete se vraćati, jer uvijek uspijeva.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slatko pecivo

Porcije/Količina: oko 20–24 buhtle

Vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta

Vrijeme pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: lako

Sastojci:

200 ml mlakog mlijeka

20 g svježeg kvasca

125 g šećera

prstohvat soli

1 kesica praška za pecivo

200 ml jogurta

75 g masti ili putera (omekšalog)

oko 750 g glatkog pšeničnog brašna

čokoladni krem ili džem

malo masti ili putera za pleh

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U mlako mlijeko izmrvite svež kvasac, dodajte kašičicu šećera i malo brašna, pa promešajte i ostavite 10 minuta da se kvasac aktivira.

2. korak: Miješenje tijesta

U veću posudu sipajte jogurt, dodajte aktivirani kvasac, prašak za pecivo, so, ostatak šećera i omekšalu mast ili puter. Sve dobro sjedinite. Postepeno dodajte brašno i mijesite dok ne dobijete glatko, mekano tijesto koje se ne lijepi. Tijesto pokrijte krpom i ostavite da narasta oko 30 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

3. korak: Oblikovanje buhtli

Naraslo tijesto kratko premijesite, pa ga podelite na jednake loptice. Svaku lopticu blago spljoštite, u sredinu stavite punjenje po izboru i pažljivo spojite krajeve da se formira kuglica.

Drugo narastanje je ključno: Buhtle moraju još jednom da narastu u plehu. Preskakanje ovog koraka je najčešći razlog zašto ostanu zbijene.

4. korak: Ređanje i odmaranje

Pleh podmažite mašću ili puterom i ređajte buhtle jednu do druge, blago razmaknute. Pokrijte ih i ostavite još 30 minuta da dodatno narastu.

5. korak: Pečenje

Rernu zagrijte na 200 stepeni i pecite buhtle oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

6. korak: Služenje

Pečene buhtle izvadite iz rerne, ostavite nekoliko minuta da se prohlade, pa ih obilno pospite šećerom u prahu i poslužite dok su još tople.