Bolje su od čokoladice: Snikers kuglice su savršene za pripremu u posljednji čas

Otkrijte kako da napravite snikers kuglice koje su bolje od čokoladice i prve nestaju sa ovala. Gotove su za samo 15 minuta i zbog toga su savršene za pripremu u posljednji čas.
Ako tražite poslasticu koja se sprema bez pečenja, gotova je za svega 15-ak minuta i nestaje sa tanjira brže nego što ste je napravili, ove snikers kuglice su pravi izbor.
Prepune su kikirikija i keksa, a uz dodatak preliva od čokolade podsjećaju na omiljenu kupovnu poslasticu, samo u još sočnijem, domaćem izdanju.
Top su rešenje za iznenadne goste, slavlja, praznike ili kada vam se jede nešto slatko odmah.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sitni kolači
Porcije/Količina: oko 30 kuglica
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme hlađenja: 30 minuta (po želji)
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za kuglice:
- 50 g maslaca
- 180 g šećera
- 180 ml vode
- 100 g kikiriki putera
- 250 g mljevenog, pečenog kikirikija
- 300 g mljevenog keksa
- 100 g bijele čokolade
Za dekoraciju:
- 100 g čokolade za kuvanje
- sjeckani kikiriki
Priprema:
1. korak: Priprema baze
U šerpu sipajte vodu i šećer i stavite na šporet da provri. Kada se šećer potpuno otopi, dodajte maslac i miješajte dok se ne istopi.
Za posnu verziju ovih kolača, koristite posne verzije čokolade, keksa i margarina, a bijelu čokoladu izostavite.
2. korak: Spajanje sastojaka
Sklonite šerpu sa vatre, pa dodajte kikiriki puter i belu čokoladu. Miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.
3. korak: Formiranje smjese
U dobijenu smjesu umiješajte mljeveni kikiriki i mljeveni keks. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu masu pogodnu za oblikovanje.
4. korak: Oblikovanje
Vlažnim rukama pravite kuglice željene veličine i slažite ih na tacnu obloženu papirom za pečenje.
5. korak: Dekoracija
Otopite čokoladu za kuvanje, umočite kuglice ili ih poprskajte čokoladom, pa pospite sjeckanim kikirikijem. Po želji, stavite ih u frižider na oko pola sata da se stegnu.
