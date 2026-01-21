Bolje su od čokoladice: Snikers kuglice su savršene za pripremu u posljednji čas

Otkrijte kako da napravite snikers kuglice koje su bolje od čokoladice i prve nestaju sa ovala. Gotove su za samo 15 minuta i zbog toga su savršene za pripremu u posljednji čas.

Izvor: foto: Stvar ukusa/Aleksandra Mako

Ako tražite poslasticu koja se sprema bez pečenja, gotova je za svega 15-ak minuta i nestaje sa tanjira brže nego što ste je napravili, ove snikers kuglice su pravi izbor.

Prepune su kikirikija i keksa, a uz dodatak preliva od čokolade podsjećaju na omiljenu kupovnu poslasticu, samo u još sočnijem, domaćem izdanju.

Top su rešenje za iznenadne goste, slavlja, praznike ili kada vam se jede nešto slatko odmah.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači

Porcije/Količina: oko 30 kuglica

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme hlađenja: 30 minuta (po želji)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za kuglice:

50 g maslaca

180 g šećera

180 ml vode

100 g kikiriki putera

250 g mljevenog, pečenog kikirikija

300 g mljevenog keksa

100 g bijele čokolade

Za dekoraciju:

100 g čokolade za kuvanje

sjeckani kikiriki

Priprema:

1. korak: Priprema baze

U šerpu sipajte vodu i šećer i stavite na šporet da provri. Kada se šećer potpuno otopi, dodajte maslac i miješajte dok se ne istopi.

Posna verzija: Za posnu verziju ovih kolača, koristite posne verzije čokolade, keksa i margarina, a bijelu čokoladu izostavite.

2. korak: Spajanje sastojaka

Sklonite šerpu sa vatre, pa dodajte kikiriki puter i belu čokoladu. Miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.

3. korak: Formiranje smjese

U dobijenu smjesu umiješajte mljeveni kikiriki i mljeveni keks. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu masu pogodnu za oblikovanje.

4. korak: Oblikovanje

Vlažnim rukama pravite kuglice željene veličine i slažite ih na tacnu obloženu papirom za pečenje.

5. korak: Dekoracija

Otopite čokoladu za kuvanje, umočite kuglice ili ih poprskajte čokoladom, pa pospite sjeckanim kikirikijem. Po želji, stavite ih u frižider na oko pola sata da se stegnu.

(Stvar ukusa/Mondo)