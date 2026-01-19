logo
Pita rolat za slavu koji izgleda bogato, a pravi se bez muke

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Za slavu napravite pita rolat koji će nestati sa stola brže od mezetluka. Izgleda bogato, a pravi se bez muke.

Pita rolat Izvor: Printscreen/Youtube/Olesea Slavinski

Na slavskoj trpezi uvijek se traži jelo koje je praktično, lijepo izgleda i nestaje i prije nego što iznesete sve posluženje na sto.

Upravo takav je ovaj pita rolat - mekan kao duša, pun ukusa i dovoljno elegantan da se nađe rame uz rame sa svim slavskim đakonijama.

Ovaj rolat je sočan, lako se siječe, ne suši se i savršen je i topao i hladan. Idealan je za domaćice koje žele siguran recept koji uvijek uspijeva.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 15-20 parčadi

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za rolat:

  • 500 g kora za pitu
  • 4 jajeta
  • 250 ml jogurta
  • 100 ml ulja
  • pola kašičice soli

  • Za fil:

  • 1 kisela pavlaka
  • 200 g rendanog kačkavalja
  • 200 g rendane pileće salame

  • Za posipanje:

  • 50 g susama

Priprema:

1. korak: Priprema smjese

U većoj posudi umutite jaja, jogurt, ulje i so dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu.

2. korak: Slaganje pita kora

Pleh obložite papirom za pečenje. Ređajte po dvije kore, premažite ih pripremljenom smjesom i nastavite dok ne utrošite sve kore. Površinu pospite susamom.

Varijacije ukusa:

Pita rolat možete puniti i sirom, pečurkama, pečenom paprikom ili šunkom.

3. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 15 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju.

4. korak: Odmaranje

Pečenu pitu pažljivo prevrnite na čistu kuhinjsku krpu i uvijte u rolat. Ostavite da odmori oko 10 minuta, tako će ostati mekana i savitljiva.

5. korak: Filovanje i rolanje

Skinite krpu, premažite pitu pavlakom, dodajte rendani kačkavalj i pileću salamu, pa pažljivo urolajte u čvrst rolat.

6. korak: Sječenje i serviranje

Sijecite na parčad željene debljine i poslužite kao predjelo.

(Stvar ukusa/Mondo) 

