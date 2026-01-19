Pita rolat za slavu koji izgleda bogato, a pravi se bez muke

Za slavu napravite pita rolat koji će nestati sa stola brže od mezetluka. Izgleda bogato, a pravi se bez muke.
Na slavskoj trpezi uvijek se traži jelo koje je praktično, lijepo izgleda i nestaje i prije nego što iznesete sve posluženje na sto.
Upravo takav je ovaj pita rolat - mekan kao duša, pun ukusa i dovoljno elegantan da se nađe rame uz rame sa svim slavskim đakonijama.
Ovaj rolat je sočan, lako se siječe, ne suši se i savršen je i topao i hladan. Idealan je za domaćice koje žele siguran recept koji uvijek uspijeva.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: 15-20 parčadi
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za rolat:
- 500 g kora za pitu
- 4 jajeta
- 250 ml jogurta
- 100 ml ulja
- pola kašičice soli
Za fil:
- 1 kisela pavlaka
- 200 g rendanog kačkavalja
- 200 g rendane pileće salame
Za posipanje:
- 50 g susama
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
U većoj posudi umutite jaja, jogurt, ulje i so dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu.
2. korak: Slaganje pita kora
Pleh obložite papirom za pečenje. Ređajte po dvije kore, premažite ih pripremljenom smjesom i nastavite dok ne utrošite sve kore. Površinu pospite susamom.
Pita rolat možete puniti i sirom, pečurkama, pečenom paprikom ili šunkom.
3. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 15 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju.
4. korak: Odmaranje
Pečenu pitu pažljivo prevrnite na čistu kuhinjsku krpu i uvijte u rolat. Ostavite da odmori oko 10 minuta, tako će ostati mekana i savitljiva.
5. korak: Filovanje i rolanje
Skinite krpu, premažite pitu pavlakom, dodajte rendani kačkavalj i pileću salamu, pa pažljivo urolajte u čvrst rolat.
6. korak: Sječenje i serviranje
Sijecite na parčad željene debljine i poslužite kao predjelo.
(Stvar ukusa/Mondo)