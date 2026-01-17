logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brzinski uštipci sa jogurtom: Hrskav i vazdušast doručak koji je spreman za samo 20 minuta

Brzinski uštipci sa jogurtom: Hrskav i vazdušast doručak koji je spreman za samo 20 minuta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Za samo 20 minuta napravite brzinske uštipke sa jogurtom koji su hrskavi i vazdušasti.

recept za uštipke s jogurtom Izvor: Foto: Shutterstock

Kada vam treba brz, topao i zasitan doručak, a u frižideru imate samo osnovne namirnice, uštipci sa jogurtom su uvijek super rješenje.

Pripremaju se za svega dvadesetak minuta, mekani su iznutra, blago hrskavi spolja i savršeni uz jogurt, sir ili malo domaćeg ajvara.

Ovaj recept je idealan za užurbana jutra, ali i za vikende kada želite nešto domaće, bez mnogo muke i čekanja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prženo tijesto

Porcije/Količina: oko 15 uštipaka

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme prženja: 10 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 200 ml jogurta
  • 240 g glatkog brašna
  • pola kesice praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • ulje ili mast, za prženje

Priprema: 

1. korak: Mućenje smjese

U činiji viljuškom umutite jaje i jogurt dok se ne sjedine. Dodajte so, brašna, prašak za pecivo, pa miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Tijesto treba da bude malo gušće 

Varijacije:

Po želji u testo možete dodati malo sira ili sitno sjeckanu šunku.

2. korak: Grijanje ulja ili masti

U manjoj šerpi zagrijte ulje ili mast. Kada se zagrije, smanjite temperaturu na srednju jačinu.

3. korak: Prženje

Kašikom spuštajte tijesto u zagrejanu masnoću i pržite uštipke dok ne porumene sa obe strane.

4. korak: Cijeđenje

Gotove uštipke vadite na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće. Po želji, poslužite ih sa domaćim kiselim mlijekom.

Pročitajte još

Tagovi

uštipci recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA