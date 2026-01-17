Brzinski uštipci sa jogurtom: Hrskav i vazdušast doručak koji je spreman za samo 20 minuta

Za samo 20 minuta napravite brzinske uštipke sa jogurtom koji su hrskavi i vazdušasti.

Izvor: Foto: Shutterstock

Kada vam treba brz, topao i zasitan doručak, a u frižideru imate samo osnovne namirnice, uštipci sa jogurtom su uvijek super rješenje.

Pripremaju se za svega dvadesetak minuta, mekani su iznutra, blago hrskavi spolja i savršeni uz jogurt, sir ili malo domaćeg ajvara.

Ovaj recept je idealan za užurbana jutra, ali i za vikende kada želite nešto domaće, bez mnogo muke i čekanja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prženo tijesto

Porcije/Količina: oko 15 uštipaka

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme prženja: 10 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 jaje

200 ml jogurta

240 g glatkog brašna

pola kesice praška za pecivo

1 kašičica soli

ulje ili mast, za prženje

Priprema:

1. korak: Mućenje smjese

U činiji viljuškom umutite jaje i jogurt dok se ne sjedine. Dodajte so, brašna, prašak za pecivo, pa miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Tijesto treba da bude malo gušće

Varijacije: Po želji u testo možete dodati malo sira ili sitno sjeckanu šunku.

2. korak: Grijanje ulja ili masti

U manjoj šerpi zagrijte ulje ili mast. Kada se zagrije, smanjite temperaturu na srednju jačinu.

3. korak: Prženje

Kašikom spuštajte tijesto u zagrejanu masnoću i pržite uštipke dok ne porumene sa obe strane.

4. korak: Cijeđenje

Gotove uštipke vadite na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće. Po želji, poslužite ih sa domaćim kiselim mlijekom.