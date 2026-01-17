Brzinski uštipci sa jogurtom: Hrskav i vazdušast doručak koji je spreman za samo 20 minuta

Za samo 20 minuta napravite brzinske uštipke sa jogurtom koji su hrskavi i vazdušasti.
Kada vam treba brz, topao i zasitan doručak, a u frižideru imate samo osnovne namirnice, uštipci sa jogurtom su uvijek super rješenje.
Pripremaju se za svega dvadesetak minuta, mekani su iznutra, blago hrskavi spolja i savršeni uz jogurt, sir ili malo domaćeg ajvara.
Ovaj recept je idealan za užurbana jutra, ali i za vikende kada želite nešto domaće, bez mnogo muke i čekanja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: prženo tijesto
Porcije/Količina: oko 15 uštipaka
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme prženja: 10 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 jaje
- 200 ml jogurta
- 240 g glatkog brašna
- pola kesice praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- ulje ili mast, za prženje
Priprema:
1. korak: Mućenje smjese
U činiji viljuškom umutite jaje i jogurt dok se ne sjedine. Dodajte so, brašna, prašak za pecivo, pa miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Tijesto treba da bude malo gušće
Po želji u testo možete dodati malo sira ili sitno sjeckanu šunku.
2. korak: Grijanje ulja ili masti
U manjoj šerpi zagrijte ulje ili mast. Kada se zagrije, smanjite temperaturu na srednju jačinu.
3. korak: Prženje
Kašikom spuštajte tijesto u zagrejanu masnoću i pržite uštipke dok ne porumene sa obe strane.
4. korak: Cijeđenje
Gotove uštipke vadite na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće. Po želji, poslužite ih sa domaćim kiselim mlijekom.