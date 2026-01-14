Dinstana pileća džigerica sa karamelizovanim lukom: Svidjeće se i onima koji je inače ne vole

Otkrijte kako da pripremite dinstanu pileću džigericu koja će se svidjeti čak i onima koji inače ne vole da je jedu. Poseban ukus joj daje dodatak karamelizovanog luka.
Pileća džigerica je možda najzdraviji dio mesa koji mnogi izbjegavaju zbog karakterističnog ukusa, ali uz pravilnu pripremu postaje iznenađujuće sočna i aromatična.
Ovaj recept je dokaz da čak i oni koji obično ne vole džigericu mogu da uživaju u njoj, a sve zahvaljujući sporom dinstanju, karamelizovanom crnom luku i aromatičnom začinskom bilju.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 3–4 osobe
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/dinstanja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme: 35–40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g pileće džigerice
- 60 g brašna
- 1 velika glavica crnog luka
- 2 kašike ulja
- 20 g putera
- pola kašičice soli
- po ukusu mljevenog crnog bibera
- peršun ili drugo začinsko bilje po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema luka
Očistite crni luk i isjecite ga na polovine, a zatim prstima razdvojite prstenove. U dubljem tiganju ili šerpi zagrijjte 1 kašiku ulja na srednjoj vatri. Dodajte luk i posolite, pa dinstajte 10–15 minuta uz stalno miješanje, dok luk ne porumeni i lagano karamelizuje. Zatim ga izvadite i stavite sa strane da ostane topao.
2. korak: Priprema džigerice
Dok se luk dinsta, isperite džigericu hladnom vodom i osušite papirnim ubrusom. Odsjecite sve bijele ili sive dijelove, a zatim jetru posolite i pobiberite po ukusu. Svaki komad pospite brašnom i otresite višak.
Kombinacija maslaca i ulja daje bolju aromu i sprečava da maslac izgori.
3. korak: Prženje i dinstanje
U tiganj dodajte preostalu kašiku ulja i puter. Smanjite vatru na tihu i pažljivo složite komade džigerice. Pustite da se malo zapeče sa donje strane, zatim povećajte vatru na srednju i pržite 3–4 minuta sa svake strane dok meso ne porumeni. Poklopite i dinstajte još 4–5 minuta na tihoj vatri.
4. korak: Završetak jela
Pred kraj ubacite karamelizovani luk, lagano promiješajte i dodajte malo sjeckanog peršuna ili drugo začinsko bilje po želji. Poslužite toplo uz pire krompir, hljeb ili svježu salatu.