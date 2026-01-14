Dinstana pileća džigerica sa karamelizovanim lukom: Svidjeće se i onima koji je inače ne vole

Otkrijte kako da pripremite dinstanu pileću džigericu koja će se svidjeti čak i onima koji inače ne vole da je jedu. Poseban ukus joj daje dodatak karamelizovanog luka.

Izvor: Shutterstock

Pileća džigerica je možda najzdraviji dio mesa koji mnogi izbjegavaju zbog karakterističnog ukusa, ali uz pravilnu pripremu postaje iznenađujuće sočna i aromatična.

Ovaj recept je dokaz da čak i oni koji obično ne vole džigericu mogu da uživaju u njoj, a sve zahvaljujući sporom dinstanju, karamelizovanom crnom luku i aromatičnom začinskom bilju.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 3–4 osobe

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/dinstanja: 25–30 minuta

Ukupno vrijeme: 35–40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g pileće džigerice

60 g brašna

1 velika glavica crnog luka

2 kašike ulja

20 g putera

pola kašičice soli

po ukusu mljevenog crnog bibera

peršun ili drugo začinsko bilje po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema luka

Očistite crni luk i isjecite ga na polovine, a zatim prstima razdvojite prstenove. U dubljem tiganju ili šerpi zagrijjte 1 kašiku ulja na srednjoj vatri. Dodajte luk i posolite, pa dinstajte 10–15 minuta uz stalno miješanje, dok luk ne porumeni i lagano karamelizuje. Zatim ga izvadite i stavite sa strane da ostane topao.

2. korak: Priprema džigerice

Dok se luk dinsta, isperite džigericu hladnom vodom i osušite papirnim ubrusom. Odsjecite sve bijele ili sive dijelove, a zatim jetru posolite i pobiberite po ukusu. Svaki komad pospite brašnom i otresite višak.

Zašto i maslac i ulje? Kombinacija maslaca i ulja daje bolju aromu i sprečava da maslac izgori.

3. korak: Prženje i dinstanje

U tiganj dodajte preostalu kašiku ulja i puter. Smanjite vatru na tihu i pažljivo složite komade džigerice. Pustite da se malo zapeče sa donje strane, zatim povećajte vatru na srednju i pržite 3–4 minuta sa svake strane dok meso ne porumeni. Poklopite i dinstajte još 4–5 minuta na tihoj vatri.

4. korak: Završetak jela

Pred kraj ubacite karamelizovani luk, lagano promiješajte i dodajte malo sjeckanog peršuna ili drugo začinsko bilje po želji. Poslužite toplo uz pire krompir, hljeb ili svježu salatu.