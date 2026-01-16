logo
Domaći raženi hljeb: Jednostavan recept za mekanu i hrskavu veknu koja je super za sendviče ili uz čorbu

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Napravite mekanu i hrskavu veknu koja je super za sendviče ili uz čorbu, po ovom jednostavnom receptu za domaći raženi hljeb.

Recept za raženi hljeb Izvor: Printscreen/YouTube/Gala's Kitchen

Nema ničeg ljepšeg od mirisa sveže pečenog hljeba koji ispunjava kuću i mami da otkinete parče dok je još vruć.

Ovaj domaći ražani hljeb pravi se lako i bez mukotrpnog mesenja, a rezultat je mekana, sočna vekna sa hrskavom, zlatno-smeđom korom.

Idealan je za doručak sa maslacem i medom, za sendviče ili kao dodatak supama i čorbama. Praktičan je i pouzdan recept, od tijesta do pečenja, sve je jednostavno.

Sastojci:

  • 600 g hljebnog brašna
  • 200 g ražanog brašna
  • 16 g soli
  • 7 g suvog kvasca
  • 600 ml vode sobne temperature
  • još malo ražanog brašna za oblikovanje

Priprema:

1. korak: Mješenje tijesta

U velikoj posudi sjedinite pšenično i ražano brašno, so i kvasac. Dodajte vodu i mješajte drvenom kašikom ili špatulom dok ne dobijete ljepljivo tijesto. Pokrijte posudu plastičnom folijom i ostavite testo na sobnoj temperaturi 8–12 sati da odstoji preko noći i naraste.

Ako nemate posudu sa poklopcem

možete koristiti alu-foliju. Samo koristite 2 lista i dobro ih ušuškajte oko duboke posude u kojoj je pečete kako para ne bi bježala.

2. korak: Priprema za pečenje

Nakon odmaranja preko noći, prebacite tijesto na pobrašnjenu površinu i lagano ga oblikujte u veknu. Površinu pospite malo ražanim brašnom. Stavite posudu (sa poklopcem) u hladnu rernu na 30 minuta, na 250 stepeni da se ugrije. 

 3. korak: Pečenje

Pažljivo stavite veknu u zagrijanu posudu i pecite sa poklopcem 30 minuta. Nakon 30 minuta, uklonite poklopac i nastavite pečenje još oko 20 minuta, dok hljeb ne dobije zlatno-smeđu, hrskavu koru. Cijeli postupak pripreme pogledajte u galeriji ispod.

4. korak: Hlađenje

Izvadite hljeb iz rerne i ostavite ga da se ohladi na rešetki barem 1 sat prije sječenja. Hljeb se može čuvati na sobnoj temperaturi, dobro umotan, do 4 dana.

