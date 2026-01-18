Ruski recept za Pančo tortu: Kombinacija čokolade, ananasa i pavlake koja će vas oduševiti

Isprobajte ruski recept za Pančo tortu koja će vas oduševiti. Savršena je kombinacija čokolade, ananasa i pavlake.

Pančo torta je omiljena poslastica mnogih, a ako je još niste probali, ovo je pravo vrijeme da je pripremite.

Sočni komadići čokoladnog biskvita natopljeni su najdelikatnijim kremom od pavlake i savršeno se kombinuju sa slatko-kiselim komadićima ananasa. Svaki zalogaj je spoj bogatog ukusa čokolade, blage kiselosti pavlake i osvježavajućeg ananasa.

Ova torta je idealna za proslave, rođendane, ali i kao poslastica za vikend u krugu porodice. Priprema je jednostavnija nego što izgleda: biskvit se peče brzo, a fil i dekoracija od pavlake i čokolade lako se pripremaju.

Osnovne informacije

Kuhinja: ruska

Tip jela: torta

Porcije/Količina: za 6-8 osoba

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 2 sata i 30 minuta (može i hlađenje preko noći)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: lako

Sastojci:

Za čokoladni biskvit:

6 jaja

prstohvat soli

180 g šećera

120 g brašna

40 g kakao praha

1 kašičica praška za pecivo

Za fil od pavlake:

800 g kisele pavlake

120 g šećera u prahu

1 kašičica vanile (ekstrakt ili vanilin šećer)

2 kašičice soka od limuna

Za premaz i dekoraciju:

300 g pavlake

50 g šećera u prahu

1 kašičica vanila arome

300 g ananasa iz konzerve (bez sirupa)

20 g čokolade za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema biskvita

Uključite rernu na 180 stepeni. Jaja umutite sa solju i šećerom dok smesa ne postane svijetla i pjenasta. Lagano dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, pa nježno sjedinite varjačom. Sipajte smjesu u prethodno podmazan i papirom obložen kalup.

2. korak: Pečenje biskvita

Pecite 12–15 minuta dok čačkalica ubodena u biskvit ne izađe čista. Ohladite biskvit, pa ga isjeckajte na kocke prosječne veličine.

Za intenzivniji ukus, možete dodati malo ruma u fil ili blago natopiti biskvit sirupom od ananasa.

3. korak: Priprema fila od pavlake

Pavlaku umutite sa šećerom u prahu, vanilom i limunovim sokom dok ne dobijete čvrst krem.

4. korak: Slaganje torte

U veliku posudu stavite dio kockica biskvita, prelijte filom i dodajte komadiće ananasa. Ponovite slojeve dok ne potrošite sve sastojke. Završni sloj premažite filom od pavlake pomešane sa šećerom i vanilom.

5. korak: Dekoracija

Po vrhu napravite šare od istopljene čokolade ili dekorativno rasporedite ostatak ananasa. Tortu stavite u frižider na najmanje 2–3 sata (najbolje preko noći) da se slojevi lijepo povežu.