Ruski recept za Pančo tortu: Kombinacija čokolade, ananasa i pavlake koja će vas oduševiti

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte ruski recept za Pančo tortu koja će vas oduševiti. Savršena je kombinacija čokolade, ananasa i pavlake.

Ruski recept za Pančo tortu sa čokoladom, ananasom i pavlakom Izvor: Shutterstock

Pančo torta je omiljena poslastica mnogih, a ako je još niste probali, ovo je pravo vrijeme da je pripremite.

Sočni komadići čokoladnog biskvita natopljeni su najdelikatnijim kremom od pavlake i savršeno se kombinuju sa slatko-kiselim komadićima ananasa. Svaki zalogaj je spoj bogatog ukusa čokolade, blage kiselosti pavlake i osvježavajućeg ananasa.

Ova torta je idealna za proslave, rođendane, ali i kao poslastica za vikend u krugu porodice. Priprema je jednostavnija nego što izgleda: biskvit se peče brzo, a fil i dekoracija od pavlake i čokolade lako se pripremaju.

Osnovne informacije

Kuhinja: ruska

Tip jela: torta

Porcije/Količina: za 6-8 osoba

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 2 sata i 30 minuta (može i hlađenje preko noći)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: lako

Sastojci:

  • Za čokoladni biskvit:

  • 6 jaja
  • prstohvat soli
  • 180 g šećera
  • 120 g brašna
  • 40 g kakao praha
  • 1 kašičica praška za pecivo

  • Za fil od pavlake:

  • 800 g kisele pavlake
  • 120 g šećera u prahu
  • 1 kašičica vanile (ekstrakt ili vanilin šećer)
  • 2 kašičice soka od limuna

  • Za premaz i dekoraciju:

  • 300 g pavlake
  • 50 g šećera u prahu
  • 1 kašičica vanila arome
  • 300 g ananasa iz konzerve (bez sirupa)
  • 20 g čokolade za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema biskvita

Uključite rernu na 180 stepeni. Jaja umutite sa solju i šećerom dok smesa ne postane svijetla i pjenasta. Lagano dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, pa nježno sjedinite varjačom. Sipajte smjesu u prethodno podmazan i papirom obložen kalup.

2. korak: Pečenje biskvita

Pecite 12–15 minuta dok čačkalica ubodena u biskvit ne izađe čista. Ohladite biskvit, pa ga isjeckajte na kocke prosječne veličine.

Za intenzivniji ukus,

možete dodati malo ruma u fil ili blago natopiti biskvit sirupom od ananasa.

3. korak: Priprema fila od pavlake

Pavlaku umutite sa šećerom u prahu, vanilom i limunovim sokom dok ne dobijete čvrst krem.

4. korak: Slaganje torte

U veliku posudu stavite dio kockica biskvita, prelijte filom i dodajte komadiće ananasa. Ponovite slojeve dok ne potrošite sve sastojke. Završni sloj premažite filom od pavlake pomešane sa šećerom i vanilom.

5. korak: Dekoracija

Po vrhu napravite šare od istopljene čokolade ili dekorativno rasporedite ostatak ananasa. Tortu stavite u frižider na najmanje 2–3 sata (najbolje preko noći) da se slojevi lijepo povežu.

