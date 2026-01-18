Ruski recept za Pančo tortu: Kombinacija čokolade, ananasa i pavlake koja će vas oduševiti

Isprobajte ruski recept za Pančo tortu koja će vas oduševiti. Savršena je kombinacija čokolade, ananasa i pavlake.
Pančo torta je omiljena poslastica mnogih, a ako je još niste probali, ovo je pravo vrijeme da je pripremite.
Sočni komadići čokoladnog biskvita natopljeni su najdelikatnijim kremom od pavlake i savršeno se kombinuju sa slatko-kiselim komadićima ananasa. Svaki zalogaj je spoj bogatog ukusa čokolade, blage kiselosti pavlake i osvježavajućeg ananasa.
Ova torta je idealna za proslave, rođendane, ali i kao poslastica za vikend u krugu porodice. Priprema je jednostavnija nego što izgleda: biskvit se peče brzo, a fil i dekoracija od pavlake i čokolade lako se pripremaju.
Osnovne informacije
Kuhinja: ruska
Tip jela: torta
Porcije/Količina: za 6-8 osoba
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 2 sata i 30 minuta (može i hlađenje preko noći)
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata
Težina: lako
Sastojci:
Za čokoladni biskvit:
- 6 jaja
- prstohvat soli
- 180 g šećera
- 120 g brašna
- 40 g kakao praha
- 1 kašičica praška za pecivo
Za fil od pavlake:
- 800 g kisele pavlake
- 120 g šećera u prahu
- 1 kašičica vanile (ekstrakt ili vanilin šećer)
- 2 kašičice soka od limuna
Za premaz i dekoraciju:
- 300 g pavlake
- 50 g šećera u prahu
- 1 kašičica vanila arome
- 300 g ananasa iz konzerve (bez sirupa)
- 20 g čokolade za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema biskvita
Uključite rernu na 180 stepeni. Jaja umutite sa solju i šećerom dok smesa ne postane svijetla i pjenasta. Lagano dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, pa nježno sjedinite varjačom. Sipajte smjesu u prethodno podmazan i papirom obložen kalup.
2. korak: Pečenje biskvita
Pecite 12–15 minuta dok čačkalica ubodena u biskvit ne izađe čista. Ohladite biskvit, pa ga isjeckajte na kocke prosječne veličine.
možete dodati malo ruma u fil ili blago natopiti biskvit sirupom od ananasa.
3. korak: Priprema fila od pavlake
Pavlaku umutite sa šećerom u prahu, vanilom i limunovim sokom dok ne dobijete čvrst krem.
4. korak: Slaganje torte
U veliku posudu stavite dio kockica biskvita, prelijte filom i dodajte komadiće ananasa. Ponovite slojeve dok ne potrošite sve sastojke. Završni sloj premažite filom od pavlake pomešane sa šećerom i vanilom.
5. korak: Dekoracija
Po vrhu napravite šare od istopljene čokolade ili dekorativno rasporedite ostatak ananasa. Tortu stavite u frižider na najmanje 2–3 sata (najbolje preko noći) da se slojevi lijepo povežu.