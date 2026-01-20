Recept za pileću salatu sa kikirikijem: Poslužite je gostima ili jednostavno namažite na hljeb i uživajte

Po ovom receptu napravite kremastu pileću salatu sa kikirikijem. Savršena je za svečanu trpezu, ali i za uživanje na hljebu svaki dan.
Pileća salata sa kikirikijem i susamom je super dodatak na svečanoj trpezi, ali njena kremasta struktura i bogat ukus čine je savršenom i za svakodnevno uživanje. Jednostavno je namažite na hljeb i uživajte.
Hrskavi kikiriki i susam daju salati neodoljivu teksturu, dok pavlaka i majonez čine svaki zalogaj sočnim i raskošnim. Vrlo je jednostavna za pripremu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 35–40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g pavlake
- 100 g majoneza
- 1 kašičica bibera
- 150 g susama
- 100 g pečenog kikirikija
- 500–600 g bijelog pilećeg mesa (kuvanog i usitnjenog)
- So po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema sastojaka
Bijelo meso skuvajte u slanoj vodi dok ne bude mekano, pa ga usitnite na komadiće ili sitno isjeckajte. Susam kratko propržite u suvom tiganju, pazeći da ne zagori, i ostavite da se ohladi. Kikiriki sameljite u blenderu ili isjeckajte sitno, prema želji.
Može je čuvati do 3 dana u frižideru.
2. korak: Pravljenje kremaste baze
U velikoj posudi pomiješajte pavlaku, majonez i biber. Dodajte prženi susam i usitnjeni kikiriki, pa sve lijepo promiješajte da se sjedini. Probajte smesu i dodajte so po ukusu.
3. korak: Dodavanje piletine
U smjesu dodajte usitnjenu piletinu.
Pažljivo promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno rasporede.
4. korak: Hlađenje i serviranje
Salatu prebacite u odgovarajuću posudu i stavite u frižider na najmanje sat vremena prije serviranja.