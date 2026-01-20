logo
Recept za pileću salatu sa kikirikijem: Poslužite je gostima ili jednostavno namažite na hljeb i uživajte

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Po ovom receptu napravite kremastu pileću salatu sa kikirikijem. Savršena je za svečanu trpezu, ali i za uživanje na hljebu svaki dan.

Recept za pileću salatu sa kikirikijem i susamom Izvor: Shutterstock

Pileća salata sa kikirikijem i susamom je super dodatak na svečanoj trpezi, ali njena kremasta struktura i bogat ukus čine je savršenom i za svakodnevno uživanje. Jednostavno je namažite na hljeb i uživajte. 

Hrskavi kikiriki i susam daju salati neodoljivu teksturu, dok pavlaka i majonez čine svaki zalogaj sočnim i raskošnim. Vrlo je jednostavna za pripremu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 35–40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g pavlake
  • 100 g majoneza
  • 1 kašičica bibera
  • 150 g susama
  • 100 g pečenog kikirikija
  • 500–600 g bijelog pilećeg mesa (kuvanog i usitnjenog)
  • So po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema sastojaka

Bijelo meso skuvajte u slanoj vodi dok ne bude mekano, pa ga usitnite na komadiće ili sitno isjeckajte. Susam kratko propržite u suvom tiganju, pazeći da ne zagori, i ostavite da se ohladi. Kikiriki sameljite u blenderu ili isjeckajte sitno, prema želji.

Koliko može da stoji u frižideru?

Može je čuvati do 3 dana u frižideru.

2. korak: Pravljenje kremaste baze

U velikoj posudi pomiješajte pavlaku, majonez i biber. Dodajte prženi susam i usitnjeni kikiriki, pa sve lijepo promiješajte da se sjedini. Probajte smesu i dodajte so po ukusu.

3. korak: Dodavanje piletine

U smjesu dodajte usitnjenu piletinu.

Pažljivo promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno rasporede.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Salatu prebacite u odgovarajuću posudu i stavite u frižider na najmanje sat vremena prije serviranja. 

