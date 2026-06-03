Želite trajno da se preselite u Španiju? Ovo selo nudi idealne uslove, ali pod jednim uslovom

Nakon Italije i Grčke, i Španija je riješila da se vrati životu na selu i građanima omogući život kao sa filma.

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Besplatne kuće u španskom selu Areniljas, koje se nalazi u provinciji Sorija, u unutrašnjosti sjeverne Španije, privuklo je veliku pažnju javnosti ponudom koja uključuje opštinski stan bez kirije, stalni posao na građevini i mogućnost vođenja lokalnog seoskog bara.

Inače, cilj je da ovo selo koje prema poslednjem popisu ima manje od 50 stanovnika, vrati stanovnike, pa je paket povratka namijenjen prvenstveno porodicama koje su spremne da se trajno nasele i pomognu u održavanju svakodnevnog života u zajednici sa minimalnim brojem žitelja.

Više od besplatne selidbe

Razlozi ove inicijative su očigledni, znatno manji troškovi stanovanja i obezbijeđen posao po dolasku, obećavaju mirniji život, a cilj je jasan - da selo ostane održivo.

Riječ je o selu koje godinama gubi stanovništvo zbog odlaska mladih, pa je ova inicijativa i pitanje opstanka, zbog toga Španija ne traži radnu snagu, već aktivno učešće u lokalnom životu i zajednici.

"Besplatna" kuća ima svoje troškove

Prema portalu Idealista, riječ je o renoviranoj i potpuno opremljenoj opštinskoj kući. Porodica koja bude odabrana neće plaćati zakup, ali će snositi troškove struje, vode, grejanja i svih ličnih potreba.

Selo nudi zaposlenje na poziciji građevinskog radnika ili majstora na održavanju i obnovi opštinskih zgrada i infrastrukture. Na taj način, porodica dobija stambenu sigurnost i posao, dok selo osigurava radnu snagu neophodnu za svoje održavanje.

Iako upravljanje seoskim barom može zvučati kao sporedna poslovna prilika, u selu sa manje od 50 stanovnika ono ima ogroman društveni značaj.

U mnogim malim španskim selima, bar ili društveni centar je jedan od rijetkih zajedničkih zatvorenih prostora gdje se mještani okupljaju, razgovaraju i organizuju aktivnosti. Portal Idealista opisuje ovaj "bar social" kao ključnu tačku susreta za sve generacije. Upravljanje barom ovde nije isto što i otvaranje kafića u velikom gradu; to podrazumijeva integraciju u društveni ritam sela i postajanje vidljivim članom male zajednice.

Ponuda nije za svakoga

Najveće praktično ograničenje tiče se zakonskog statusa kandidata. Ovaj program ne obezbjeđuje vize niti boravišne dozvole za građane koji nisu državljani Evropskeunije.

To znači da zainteresovani već moraju imati pravo na život i rad u Španiji. Ponuda je, dakle, usmjerena na državljane Španije, građane EU ili državljane trećih zemalja koji već posjeduju važeće španske radne i boravišne dozvole.

Djeca školu neće pohađati u samom selu, već u mjestu Berlanga de Duero, udaljenom oko 20 kilometara. Regionalna vlada Kastilje i Leona obezbjeđuje besplatan školski prevoz, ali ova činjenica jasno ilustruje cenu mira na selu: većina osnovnih usluga, poput zdravstva, supermarketa i administracije, nalazi se u susjednim, većim mjestima. Kao prednost se navodi postojanje internet veze pogodne za rad od kuće.

Kako se prijaviti?

Proces selekcije vodi lokalna samouprava (Ayuntamiento de Arenillas), uz učešće lokalnog kulturnog udruženja. Od kandidata se traži da podnesu pismenu prijavu u kojoj će objasniti svoju porodičnu situaciju, trenutne uslove života, razloge za selidbu, kao i iskustvo u građevinskim poslovima ili ugostiteljstvu.

Areniljas ne poklanja "seoski san" bilo kome, već nudi priliku onima koji su spremni da postanu stubovi jedne male zajednice u borbi protiv zaborava.

(EUpravo zato/Euronews)