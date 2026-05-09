Grad sunca i jeftinijih cijena obara rekorde interesovanja: Ova destinacija je hit ljeta 2026

Najnoviji podaci pokazuju gde će se ovog ljeta sliti najveći broj turista, uz dobro poznate destinacije, u prvi plan izbija i jedan španski grad koji osvaja kombinacijom plaža, pristupačnih cijena i direktnih letova iz regiona.

Izvor: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Evropska turistička sezona za ljeto 2026. polako dobija jasne obrise, a najnoviji podaci platforme Tripadvisor, koje prenosi Time Out, pokazuju gdje interesovanje putnika najbrže raste i koje destinacije bi mogle biti najposjećenije u narednim mjesecima.

Iako Španija i dalje dominira kada je riječ o ljetnom turizmu, ove godine u prvi plan izbijaju manje razvikana mjesta koja nude sličan doživljaj kao popularne destinacije, ali uz manje gužve.

Na samom vrhu liste nalazi se Alikante, grad na obali Kosta Blanke koji bilježi nagli rast popularnosti. Putnici ga biraju zbog odličnih plaža, velikog broja sunčanih dana, živog noćnog života i pristupačnih cijena.

Dodatna prednost za naše putnike je što se do ove destinacije može stići direktnim letom iz Beograda.

Alikante važi i za jedan od najsunčanijih gradova u Evropi, sa velikim brojem sunčanih sati tokom cijele godine, što ga čini posebno privlačnim za ljetovanje. Osim samog grada, turisti često obilaze i širu regiju, uključujući Valensija, koja je udaljena oko dva sata vožnje.

Izvor: Walter G Arce Sr Grindstone Medi / Zuma Press / Profimedia

Visoko na listi nalazi se i Malaga, što dodatno potvrđuje da Španija i dalje nudi gotovo sve što prosječan turista traži, od mora i sunca do dobre hrane i raznovrsnog sadržaja.

Zanimljivo je da sve veću popularnost bilježe i manja mjesta koja nude autentičniji doživljaj. Tako se među najtraženijima našao Alvor u Algarve, poznat po lijepim plažama i opuštenoj atmosferi, kao i Ksamil u Albanija, koji sve češće dobija epitet nove mediteranske zvijezde zbog čistog mora i nižih cijena.

Plaža u Ksamilu u Albaniji

Izvor: Bruno Morandi / robertharding / Profimedia

Pored primorskih destinacija, interesovanje se vraća i velikim evropskim gradovima. Među popularnijima su Krakov, Budimpešta i Dablin, koji nude bogatu kulturnu ponudu i raznovrsne sadržaje za posjetioce.

Par koji gleda u zgradu Parlamenta u Budimpešti

Izvor: Shutterstock/ Bohdan Aleksandrovych

Prema aktuelnom indeksu putovanja za ljeto 2026, najtraženije evropske destinacije su:

Alikante, Alvor, Plaja de Palma (Majorka), Malaga, Ksamil, Krakov, Sitges, Rodos, Budimpešta i Dablin.

(EUpravo zato/putnikofer.hr)