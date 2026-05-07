5 prelijepih mjesta u Grčkoj bez gužve i skupih ležaljki: U junu je ovo more pravi raj na zemlji

Jun je mjesec kada Grčka pokazuje svoje najljepše lice – more je toplo, priroda bujna, a plaže prazne i pristupačne, daleko od gužvi i skupih ležaljki koje prate špic sezone.

Dok većina turista čeka jul i avgust, iskusni ljubitelji Grčke znaju da je jun zapravo možda i najljepši mjesec za ljetovanje. Priroda je još uvijek bujna i zelena, more je dovoljno toplo za prijatno kupanje, a što je najvažnije – gužve na plažama su minimalne, dok su cene smještaja i ležaljki i do 30% niže nego u špicu sezone.

Ako tražite savršen balans između kristalno čiste vode i pristupačnih cijena, fokusirajte se na Sitoniju i mirnije kutke Kasandre. Ovo su naši predlozi za pet destinacija u junu koje nude autentičan mediteranski mir.

1. Sarti – peščano prostranstvo sa pogledom na Atos

Sarti je godinama favorit onih koji vole širinu. Plaža je dugačka kilometrima, što znači da ćete u junu imati osjećaj kao da je cijeli pijesak samo vaš. Ono što Sarti izdvaja je nevjerovatan pogled na vrh planine Atos koji se uzdiže iz mora. Grad nudi mnoštvo taverni i pristupačan apartmanski smještaj, a blizina čuvene plaže Orange Beach čini ga idealnom bazom.

2. Kalamitsi – tirkizna uvala za beg od stvarnosti

Za one koji žele da „isključe telefon“ i uživaju u prirodi, Kalamitsi je nezaobilazna stanica za ljetovanje na jugu Sitonije. Ova mala, tirkizna uvala nudi intimnu atmosferu i kamperski duh. Ovde nema velikih hotelskih kompleksa, što direktno utiče na niže cijene i očuvan prirodni ambijent. U junu je voda ovde mirna poput jezera, savršena za ranojutarnje plivanje.

3. Toroni – gdje zalazak sunca traje najduže

Toroni se ponosi jednom od najdužih i najlepših plaža sa sitnim pijeskom. Zbog svoje pozicije na zapadnoj strani poluostrva, ovdje ćete uživati u najljepšim zalascima sunca. Plitko more i prostranost čine ga idealnim za porodice, dok mirna atmosfera u junu garantuje odmor bez buke i preglasne muzike iz beach barova.

4. Nikiti – savršen balans modernog i tradicionalnog

Nikiti je posljednjih godina postao epicentar Sitonije, ali u junu on zadržava svoj šarm bez nepodnošljive gužve. Stari dio grada sa kamenim kućama nudi dozu istorije, dok je obala rezervisana za moderne kafiće i odlične taverne. Jun je idealan za šetnju dugim šetalištem pre nego što temperature postanu previsoke.

5. Neos Marmaras – živahnost sa mirisom borova

Neos Marmaras je najurbanije mjesto na Sitoniji, izgrađeno na brdima koja se spuštaju direktno u more. U predsezoni, cijene u ovom gradu su znatno dostupnije, a vi ste na samo par minuta vožnje od nekih od najljepših plaža Grčke, poput Lagomandre i Paradisosa. Grad je pun života, prodavnica i mjesta za večernji izlazak, ali bez letnjeg pritiska mase turista.

