Grčka na ljeto suspenduje EES sistem za državljane Srbije: Konzulka otkrila kako će izgledati procedura na granici

Od 1. juna do 30. avgusta primena novog EES sistema ulaska u EU biće djelimično suspendovana za građane Srbije tokom letnje sezone, uz ograničenu primenu u noćnim satima, što bi trebalo da spreči gužve na graničnim prelazima, potvrđuju srpski diplomatski izvori u Grčkoj.

Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju – EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primjenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Jelena Vujić Obradović rekla je da iako neće postojati zvaničan dokument koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

Istakla je da Grčka najvjerovatnije neće zvanično suspenduvati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom ljeta, kako bi se izbjegle velike gužve na granicama.

"Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve", navela je ona.

Direktor Jute, Aleksandar Senićić, nedavno je rekao da je Grčka srpskoj delegaciji na sastanku usmeno obećala da tokom ljetnje turističke sezone neće doći do potpune primjene EES sistema na granicama za državljane Srbije.

"Preduzeli smo konkretne korake, imali smo sastanke sa Grcima i krajem maja ćemo imati sastanak na visokom nivou u Atini, a prethodno u Solunu sa direktorom granične policije, sa kojim očekujemo dogovor o otvaranju maksimalnog broja prelaza i proširenju traka sa šest na deset i dodatne za autobuse da bi se ubrzao protok putnika u špicu sezone", rekao je Senićić .

EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Šengen zonu koji podrazumijeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.

