Grčka ublažava kontrole na granicama zbog novog sistema EES: Ovo ipak ne važi za sve turiste

Dok Evropa uvodi stroge biometrijske kontrole na granicama, Grčka pravi izuzetak za jednu grupu turista. Za njih će odlazak na odmor biti manje stresan, bez otisaka prstiju i skeniranja lica, uz brži ulazak i kraće zadržavanje.

Grčka je odlučila da ublaži primjenu novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska (EES) za britanske državljane, nastojeći da olakša turistički promet uoči letnje sezone.

Za razliku od većine evropskih zemalja koje uvode obaveznu biometrijsku registraciju, Grčka će izuzeti putnike sa britanskim pasošem od davanja otisaka prstiju i snimanja lica na graničnim prelazima.

Ambasada Grčke u Londonu saopštila je da se ova odluka primjenjuje od 10. aprila 2026. godine, u okviru uvođenja sistema EES.

Za sada nije precizirano da li će se isto pravilo odnositi i na državljane drugih zemalja van Evropske unije.

Predstavnici turističkog sektora ocjenjuju da je cilj ove mjere da se omogući brži i jednostavniji ulazak u zemlju, uz kraće čekanje na aerodromima i smanjenje gužvi tokom najfrekventnijih mjeseci.

Novi sistem EES, koji je uveden u 29 evropskih zemalja, ima za cilj jaču kontrolu granica i sprečavanje zloupotreba identiteta, ali je već izazvao probleme u praksi.

Tako su na aerodromu u Milanu zabilježene višesatne gužve, zbog kojih su pojedini putnici propustili letove.

Grčke vlasti smatraju da bi fleksibilniji pristup mogao sprečiti slične situacije, naročito tokom ljeta kada aerodromi na ostrvima bilježe i do nekoliko hiljada britanskih putnika dnevno.

Turizam u Grčkoj beleži snažan rast, tokom 2025. godine zemlju je posetilo gotovo 38 miliona turista, što je povećanje od 5,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Posebno se ističe rast broja turista iz Velike Britanije, kojih je bilo skoro 4,9 miliona, uz značajan doprinos turističkim prihodima.

Ministarka turizma Olga Kefalogianni ocijenila je da je 2025. bila najuspješnija godina za ovu privrednu granu, a nove mjere trebalo bi dodatno da učvrste poziciju Grčke kao jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija u Evropi.

