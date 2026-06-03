Vrhovni sud preinačio presudu Daliboru Mandiću: Dobio 10 godina manje za ubistvo Ariela Bogdanovića

Vrhovni sud Republike Srpske preinačio je prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci i pravosnažno osudio Dalibora Mandića na kaznu zatvora od 20 godina za ubistvo Ariela Bogdanovića, čime mu je izrečena za deset godina manja kazna od prvobitne.

Izvor: Brankica Spasenić, MONDO

Odlučujući o žalbi okružnog javnog tužioca u Banjaluci, te žalbama optuženog Mandića i njegovog branioca, postupajuće vijeće Vrhovnog suda donijelo je presudu kojom je žalba tužilaštva odbijena kao neosnovana. Sa druge strane, djelimičnim uvažavanjem žalbi optuženog i njegove odbrane, ranija prvostepena presuda preinačena je u dijelu koji se odnosi na pravnu ocjenu djela i odluku o kazni.

Nakon izmjene pravne kvalifikacije, radnje optuženog Dalibora Mandića više se ne vode kao teško ubistvo, već su pravno kvalifikovane kao krivično djelo ubistvo. Za ovo djelo Mandić je pravosnažno osuđen na dvadeset godina robije, u što mu se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru počevši od 3. decembra 2022. godine pa nadalje, dok je prvostepena presuda u preostalom dijelu ostala neizmijenjena.

Zločin dogodio se 2. decembra 2022. godine, oko 19.35 časova, u ulici Bulevar srpske vojske u banjalučkom naselju Borik. Prema navodima iz optužnice, Mandić je pratio Bogdanovića s namjerom da ga usmrti, te ga je u blizini studentskog centra "Kampus" napao nožem, nakon čega je žrtva pokušala da pobjegne. Počinilac ga je ipak sustigao kod obližnje benzinske pumpe, gdje je Bogdanović pao na asfalt. Dok je ležao, Mandić ga je ubo još najmanje osam puta, a potom pobjegao sa lica mjesta.

Motiv ovog brutalnog ubistva tokom suđenja, kako je ranije navedeno, nije do kraja razjašnjen. Međutim, sudski vještak i neuropsihijatar dr Mirko Nikolić naveo je u svom nalazu da je Mandić pokazivao izrazitu ljubomoru prema žrtvi, koju je u svojoj svijesti doživljavao kao "nerješivu prijetnju", zbog čega je u svom stručnom mišljenju ovaj zločin opisao kao "ubistvo iz strasti".

Podsjećamo, Okružni sud u Banjaluci je 18. jula prošle godine osudio Mandića na 30 godina zatvora zbog teškog ubistva dvadesetosmogodišnjeg mladića.