Tvrdi da je žrtva montiranog procesa: Mandić negira ubistvo Ariela Bogdanovića

U Vrhovnom sudu RS, na žalbenom ročištu u slučaju svirepog ubistva Banjalučanina Ariela Bogdanovića (28), za optuženog Dalibora Mandića Tužilaštvo je zatražilo najstrožu kaznu, dok Mandić tvrdi da "postoje druga dva učinioca", a on bi trebalo da "bude slobodan čovjek".

Izvor: Brankica Spasenić, MONDO

Mandić je prvostepenom presudom od 18. jula 2025. godine u banjalučkom Okružnom sudu osuđen na 30 godina zatvora za ovo ubistvo, a žalbu na presudu uložili su Tužilaštvo, odbrana i optuženi.

Naime, u Vrhovnom sudu RS na žalbenom ročištu republički tužilac Svetlanka Bjelica zatražila je da se odbiju žalbe odbrane i optuženog i izrekne najstroža kazna, pišu Nezavisne novine.

S druge strane, Mandić tvrdi da su hapšenje i optužba za njega bili traumatični i poražavajući, jer je "natjeran na priznanje", a posebno mu je teško jer je "vjerovao u sistem".

"Ja sam intelektualac i kosmopolita"

"Ovo je montiran proces i presuda je zasnovana na nezakonitim dokazima. Da je Sud poštovao Zakon o krivičnom postupku, bio bih slobodan čovjek danas. Ja sam intelektualac i kosmopolita. Sud je prihvatio lažne dokaze i od početka bio pristrasan na strani Tužilaštva i prekršena su sva moja prava", rekao je Mandić.

Istakao je da je u policiji držan sedam časova i da je batinama natjeran da prizna krivično djelo.

Tvrdi da su ga tukli

Kako navodi, prekršena su mu prava, a postavljen mu je advokat Vanja Lakić, koja mu "nije pomogla, već je tražila da prizna".

"Tukao me inspektor Dabić i rekao sam da ću priznati sve samo da me ne tuče. Takođe, izjava je izmijenjena da odgovara činjeničnom stanju i povredama oštećenog, a ja nisam znao njihov raspored. Nije mi dato da pročitam izjavu", rekao je Mandić.

"Vidio sam čovjeka koji odgovara opisu napadača"

Dodao je da smatra da je, po rasporedu povreda kod oštećenog koji je napadnut s leđa i sprijeda, moguće da su bila dva počinioca.

"Do sada nisam to govorio, ali kada sam se vratio s rekreacije te večeri, vidio sam čovjeka koji odgovara opisu napadača. Vještak Kovač me povezao samo po crtama lica s napadačem sa snimka ubistva, a isključio me po kinetičkim osobinama", rekao je Mandić.

Traže novo suđenje ili oslobađanje

Mandić je istakao da, osim iznuđenog priznanja, nema dokaza koji ga povezuju s ovim djelom, te je zatražio da ga oslobode ili da se presuda ukine i predmet vrati na novo suđenje.

Njegov branilac Bojana Pepić istakla je da je presuda zasnovana na nezakonitim dokazima i da su počinjene teže povrede prava na odbranu.

Istakla je da je optuženi nakon hapšenja ispitan bez prisustva branioca koji je, s obzirom na krivično djelo, morao biti prisutan. Takođe je navela da DNK optuženog ne povezuje sa oštećenim. Prema njenim riječima, kada se izuzme navodno nezakonito priznanje, nema drugih dokaza koji optuženog povezuju sa zločinom.

Šta piše u optužnici?

Mandića terete za teško ubistvo počinjeno na svirep ili podmukao način.

Prema optužnici, napad koji je šokirao Banjalučane dogodio se 2. decembra 2022. godine oko 19.35 časova na Bulevaru Srpske vojske.

Navodi se da je Mandić, u namjeri da ubije oštećenog, pratio Ariela Bogdanovića koji je išao iz pravca Tržnog centra "Delta Planet" prema Rebrovačkom mostu.

Sustigao ga je u blizini studentskog kampusa i ubo nožem u gornji dio tijela, nakon čega je Bogdanović ranjen počeo bježati, prešao kolovoz Bulevara Srpske vojske i pao kod benzinske pumpe.

Mandić mu je potom pritrčao i ubo ga nožem osam puta, usmrtivši ga, nakon čega je pobjegao.

Zločin su snimile kamere video-nadzora, na kojima se, kako tvrdi Tužilaštvo, vidi kako Mandić trči za žrtvom i ubada ga nožem nakon što je pao.

Tok procesa

Optužnica u ovom slučaju podignuta je 22. februara 2023. godine, a sudski proces počeo je 5. juna 2023. godine.

Suđenje je odgađano nekoliko puta, a Tužilaštvo i odbrana su 26. decembra 2023. godine završili izvođenje dokaza, nakon čega je Sud naložio izvođenje dodatnih dokaza, među kojima je i vještačenje video-snimaka, na koje se duže čekalo.

Mandić je i ranije tokom suđenja govorio o različitim teorijama zavjere, te je sam iznosio odbranu, a njegovi šokantni iskazi izazvali su negodovanja u sudnici.

(Mondo)