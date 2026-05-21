Slučaj Vareš: Formiran ekspertni tim zbog povišene koncentracije olova u krvi stanovnika

Federalno ministarstvo životne sredine i turizma je saoštilo da je započelo proces prikupljanja relevantne dokumentacije o stanju životne sredine i zdravlja stanovništva na području Vareša nakon informacija o povišenom nivoa olova u krvi kod određenog broja ljudi.

U saopštenju se navodi da je Vlada Federacije BiH usvojila zaključak o formiranju multidisciplinarnog ekspertnog tima za pitanja životne sredine i mogućih uticaja na zdravlje stanovništva na području Vareša.

"Formiranju tima prethodio je zahtjev Federalnog ministarstva životne sredine i turizma Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za hitno provođenje inspekcijskog nadzora nad operaterom DP Metals d.o.o. Vareš u decembru 2025, a potom i u februaru 2026. godine, nakon čega je kroz provedene nadzore ukazano na potrebu multidisciplinarnog i koordiniranog pristupa ovoj problematici", navode iz Federalnog ministarstva.

Dodaju da su na prvom sastanku ekspertnog tima, kojim koordinira Federalno ministarstvo, definisani naredni koraci u radu, uključujući prikupljanje relevantne dokumentacije i raspoloživih podataka od nadležnih institucija i operatera, potrebnih za daljnju stručnu analizu.

"Federalno ministarstvo životne sredine i turizma će blagovremeno informisati javnost o svim daljnjim aktivnostima i koracima koji budu preduzimani", navedeno je u saopštenju ovog ministarstva.

Podsjećamo, olovo u krvi do sada je utvrđeno kod više od 300 stanovnika Vareša, a građani ove opštine pet mjeseci čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja jer je i tlo zagađeno. Dok građani čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja, četiri ekološka udruženja nedavno su podnijela krivične prijave protiv rudarskih kompanija i nadležnih institucija zbog sumnje na ugrožavanje zdravlja stanovništva.

"Smatramo da su se stekli uslovi za proglašenje vanredne situacije. Neko mora preuzeti odgovornost", rekao je Miroslav Pejčinović, predsjednik udruženja "Opstanak" iz Vareša, jedne od organizacija koje su podnijele prijavu.