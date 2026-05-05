Krivične prijave zbog sumnje na trovanje: Više od 300 Varešana s povišenim olovom u krvi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ekološke organizacije iz Vareša "Opstanak" i "Vareška eko-inicijativa" organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv rudarskih kompanija i nadležnih institucija zbog sumnje na ugrožavanje zdravlja stanovništva.

Krivične prijave zbog trovanja olovom u Varešu Izvor: UG Fojničani Maglaj

Potpisane su prijave protiv kompanija "Istern majning", "Adrijatik metals" i "DPM metals", zbog sumnje na ozbiljno zagađenje prirodne sredine i ugrožavanja zdravlja stanovništva usljed prisustva teških metala na području Vareša.

Krivične prijave, uz predstavnike ovih organizacija potpisali su i građani Vareša, kao i predstavnici niza organizacija i udruženja, prenose federalni mediji.

Olovo u krvi do sada je utvrđeno kod više od 300 stanovnika Vareša, a građani ove opštine pet mjeseci čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja jer je i tlo zagađeno.

(Srna)

