Analiza instituta iz Zenice: Prisustvo olova u krvi kod stanovnika Vareša unutar granica

Situacija zahtijeva pažnju i preventivu, ali nema mjesta panici, navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Izvor: UG Fojničani Maglaj

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica objavio je preliminarne rezultate analiza uzoraka krvi stanovništva Vareša, koji se odnose na prisutnost olova, naglašavajući da trenutni podaci ne ukazuju na akutne zdravstvene rizike.

"Dosadašnja analiza uzoraka (analizirano 111 uzoraka, n=111) pokazuje da većina ispitanika ima nivoe olova koji su unutar očekivanih granica za područja sa industrijskom aktivnošću, dok 16 ispitanika prelazi granicu od pet (5) μg/dL. Sve vrijednosti kod djece su ispod referentne vrijednosti od granice tri i po (3,5) μg/dL. Dom zdravlja Vareš nije zabilježio akutne znake trovanja olovom, te i medijalna vrijednost od 1,88 μg/dL ukazuje na to", navodi se u saopštenju.

Kako kažu cilj istraživanja je i bio da se reaguje prije nego što se pojave bilo kakvi zdravstveni problemi.

"Dok čekamo ostale analize da budu završene nastavljamo sa redovnim praćenjem stanja kako bismo osigurali trend opadanja vrijednosti."

Pored toga iz instituta su dali i nekoliko preporuka stanovništvu.

"U skladu sa preporukama mala promjena u dnevnoj rutini (kao što je mokro brisanje prašine i pranje ruku, ishrana bogata kalcijem, željezom i vitaminom C) može drastično smanjiti unos olova kod stanovništva. To su jednostavni, a najefikasniji načini zaštite."

Za kraj su dodali kako situacija zahtijeva pažnju i preventivu, ali nema mjesta panici.