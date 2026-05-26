MUP RS upozorio: Sutra počinje primjena "zakona o bahatoj vožnji"

Od sutra, 27. maja, na snagu stupaju velike izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja u BiH.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavijestio je sve vozače i učesnike u saobraćaju da sutra, 27. maja, zvanično stupa na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Nova zakonska rješenja donose znatno oštriju kaznenu politiku sa primarnim ciljem da se unaprijedi bezbjednost na putevima i smanji broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

U okviru pooštravanja mjera, značajno su povećane novčane kazne za prekršaje koji direktno ugrožavaju živote u saobraćaju. Tako će vozači od sutra plaćati od 200 KM do 400 KM za nepropisno korištenje mobilnog telefona ili drugih komunikacionih uređaja tokom vožnje bez odgovarajuće "hands-free" opreme.

Ista kazna propisana je i za nekorištenje bezbjednosnog pojasa, kako za vozače tako i za putnike, kao i za upotrebu uređaja kojima se može ometati rad radara i drugih sistema za mjerenje brzine.

Rigorozne mjere za "bahatu vožnju"

Najveća i najznačajnija novina u domaćem zakonodavstvu jeste uvođenje potpuno novog prekršaja pod nazivom bahata vožna (obijesna vožnja). Pod ovim pojmom zakon podrazumijeva situaciju kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svjetlo na semaforu.

Bahatom vožnjom smatra se i kretanje kroz naselje brzinom koja je za 40 kilometara na čas veća od dozvoljene, odnosno vožnja van naselja brzinom koja je za 60 kilometara na čas veća od ograničenja. Takođe, u ovu kategoriju spada i preticanje kolone vozila preko pune uzdužne linije, kao i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,50 grama po kilogramu u organizmu, ili pod uticajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci.

Za počinioce ovog teškog prekršaja predviđene su rigorozne sankcije koje uključuju novčane kazne u iznosu od 2.000 KM do 3.000 KM. Uz visoku novčanu kaznu, vozačima će biti izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda, a zakon otvara i mogućnost trajnog oduzimanja automobila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske najavilo je da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama na terenu. Policija će posebno pratiti prekoračenje brzine, vožnju pod uticajem alkohola i droge, te nepropisno korištenje telefona i pojasa. Nadležni apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i striktno poštuju nove propise kako bi zajednički doprinijeli većoj bezbjednosti na putevima.