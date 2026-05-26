UIO BiH prodaje tri mlade švercovane lame

Autor Vesna Kerkez
Uprava za indirektno oporezivanje BiH pokušaće da proda tri lame koje su prošlog mjeseca zaplijenjene bez veterinarske dokumentacije u pograničnom dijelu sa Srbijom.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine, Regionalni centar Tuzla, pokušaće prekosutra da proda tri lame koje je prošlog mjeseca oduzela Granična policija BiH u graničnom području sa Srbijom.

Kako su za Capital potvrdili iz UIO BiH, životinje su pronađene na jednom privatnom imanju bez potrebne veterinarsko-zdravstvene dokumentacije, nakon čega su oduzete od vlasnika.

"Za iste je određen karantin i pregledane su od strane veterinarskog inspektora. Osnovni sud u Bijeljini je pokrenuo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv fizičkog lica. Lame su predate UIO, RC Tuzla s ciljem dalje prodaje pravnim licima", naveli su iz UIO BiH.

Dodali su da su životinje stare između tri i šest mjeseci.

Prema uslovima oglasa, pravo učešća na licitaciji imaće isključivo pravna lica, uz obavezno predočenje lične karte ili pasoša, odnosno punomoći za zastupanje.

U oglasu se navodi i da zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje, kao ni njihovi srodnici do trećeg koljena po krvnoj ili tazbinskoj liniji, ne mogu učestvovati kao ponuđači.

Direktna prodaja biće održana u prostorijama Regionalnog centra Tuzla.

