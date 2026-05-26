Intervenisali vatrogasci: Vlada Brčkog evakuisana zbog neprijatnog mirisa

Autor Dragana Božić
0

Zgrada Vlade Brčko distrikta danas je bila privremeno evakuisana nakon dojave da se u objektu osjeti neprijatan miris, ali je detaljnim pregledom utvrđeno da nema prisustva gasa niti opasnosti po zaposlene, izjavio je šef vatrogasaca Senad Kamenjašević.

Brčko distrikt vlada, vlada Brčko Izvor: Shutterstock

Kamenjašević je naveo da je Operativni centar u 11.10 časova primio dojavu zaposlenih da se na trećem spratu zgrade osjeti specifičan miris, nakon čega su na lice mjesta upućene Profesionalna vatrogasna jedinica i Jedinica za akcedentne situacije.

On je naveo da su ekipe stigle za manje od četiri minuta, izvršile kontrolni pregled i provjetravanje objekta, dok je mjerenje savremenim uređajem "Dreger" pokazalo da nema prisustva zapaljivih ili eksplozivnih gasova.

Prema njegovim riječima, sumnja se da je neprijatan miris eventualno izazvalo curenje freona iz rashladnih sistema ili odlaganje nekog sredstva u ventilaciju, što će utvrditi serviseri zaduženi za održavanje, ali je isključena bilo kakva mogućnost namjernog izazivanja opasnosti. 

(Srna)

