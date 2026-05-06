Izbjegnuta tragedija: Srušio se dio krova na stadionu kod Brčkog, nema povrijeđenih

U naselju Gornji Brezik urušio se dio krova u izgradnji na stadionu lokalnog niželigaša.

Izvor: BN/Ustupljena fotografija

U naselju Gornji Brezik kod Brčkog urušila se nadstrešnica u izgranji na stadionu lokalnog niželigaša, a srećom izbjegnuta je tragedija i niko nije povrijeđen.

Kako navodi RTV BN, riječ je o projektu čiju izgradnju finansira Vlada Brčko distrikta BiH. Mještani i predstavnici lokalne zajednice upozoravaju da je samo pukom srećom izbjegnuta tragedija, budući da je na istom stadionu prije nekoliko dana odigrana fudbalska utakmica kojoj je prisustvovao veliki broj gledalaca.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li će biti pokrenuta istraga ili vanredni nadzor nad izvedenim radovima.

Inače, na ovom stadionu nastupa lokalni OFK Brezik, član Područne lige "Posavina" (četvrta liga Republike Srpske) i trenutno je lider, sa lijepim šansama da se plasira u viši rang.