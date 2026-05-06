logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izbjegnuta tragedija: Srušio se dio krova na stadionu kod Brčkog, nema povrijeđenih

Izbjegnuta tragedija: Srušio se dio krova na stadionu kod Brčkog, nema povrijeđenih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor BNTV
0

U naselju Gornji Brezik urušio se dio krova u izgradnji na stadionu lokalnog niželigaša.

Urušio se dio krova na stadionu kod Brčkog Izvor: BN/Ustupljena fotografija

U naselju Gornji Brezik kod Brčkog urušila se nadstrešnica u izgranji na stadionu lokalnog niželigaša, a srećom izbjegnuta je tragedija i niko nije povrijeđen.

Kako navodi RTV BN, riječ je o projektu čiju izgradnju finansira Vlada Brčko distrikta BiH. Mještani i predstavnici lokalne zajednice upozoravaju da je samo pukom srećom izbjegnuta tragedija, budući da je na istom stadionu prije nekoliko dana odigrana fudbalska utakmica kojoj je prisustvovao veliki broj gledalaca.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li će biti pokrenuta istraga ili vanredni nadzor nad izvedenim radovima.

Inače, na ovom stadionu nastupa lokalni OFK Brezik, član Područne lige "Posavina" (četvrta liga Republike Srpske) i trenutno je lider, sa lijepim šansama da se plasira u viši rang.

Možda će vas zanimati

Tagovi

stadioni Brčko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC