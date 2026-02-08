Ovo je najveći fudbalski stadion na svijetu!

Kada bude gotov stadion "Trong Đong" u Hanoju, glavnom gradu Vijetnama, na njemu će fudbal gledati 135.000 navijača.

Spektakularni fudbalski stadioni grade se širom svijeta, a vjerovatno ni najzagriženiji ljubiteji fudbala ne mogu da pretpostave gdje će uskoro biti izgrađen najveći objekat na kojem će se igrati najpopularniji sport na globalnom nivou. Ambiciozan projekat izgradnje najvećeg stadiona na svijetu u deembru 2025. godine započeo je Vijetnam, zemlja koja nije čuvena po fudbalu!

Najveći stadion na svijetu je "Narendra Mori" u Indiji, ali se on koristi samo za kriket i taj sport može uživo da gleda čak 132.000 navijača. Najveći fudbalski stadion je u Pjongjangu i nosi ime "1. maj", ali podaci o njemu variraju - i uglavnom se zaustave na 113.000. Slijedi zatim niz američkih stadiona od kojih mnogi pripadaju koledžima, ali će ih stadion "Trong Đong" u Hanoju sve nadmašiti - jer će se na njemu igrati fudbal koji će uživo gledati čak 135.000 ljudi! Ovako će to izgledati:

Grad Hanoj, na čijem se jugu pravi novi stadion, danas ima gotovo devet miliona stanovnika. Zapravo, skoro 4.500.000 stanovnika živi u urbanom, a nešto malo manje od toga u ruralnom dijelu grada. Ipak, Hanoj nije najveći grad Vijetnama koji ima preko 102.000.000 stanovnika, jer u Ho Ši Minu živi gotovo 15 miliona ljudi.

Tokom prethodnih desetak godina, fudbalska reprezentacija Vijetnama igrala je svoje mečeve na sedam različitih stadiona, a njihov kapacitet je između 15.000 i 40.000 sjedećih mjesta. Očigledno to nije dovoljno za nacionalni tim koji bodri više od 100 miliona navijača, pa će nakon izgradnje novog stadiona mnogo više publike moći da gleda reprezentaciju.

Možda bi to moglo da im pomogne, pošto kroz istoriju nemaju velike fudbalske uspjehe. Reprezentacija Vijetnama nikada nije učestvovala na Mundijalu, dok je na Azijskim prvenstvima povremeno bilježila uspjehe - kao Južni Vijetnam su 1956. i 1960. godine završavali četvrti, a 2007. i 2019. godine stizali su do četvrtfinala. Učestvovali su i na prethodnom Azijskom prvenstvu, kada su takmičenje završili u grupnoj fazi. Najbolje rezultate imali su na Južnoazijskom prvenstvu koje su više puta osvajali, između ostalog i 2024. godine.

