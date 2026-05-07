Inspekcija na terenu u Brčkom: Utvrđuje se odgovornost za pad konstrukcije na fudbalskom stadionu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Radovi na fudbalskom stadionu u brčanskoj mjesnoj zajednici Gornji Brezik obustavljeni su nakon urušavanja nosača nadstrešnice, saopšteno je iz Vlade Brčko distrikta.

Urušili se nosači nadstrešnice na stadionu u Brčkom Izvor: RTV HIT

Iz Vlade navode da se konstrukcija obrušila juče tokom montaže, te da je Kancelarija za upravljanje javnom imovinom, kao investitor i organ nadzora, ranije upozorila izvođača na neadekvatno montiranje čelične konstrukcije i dala uputstva o daljem postupanju.

Uprkos tome, izvođač je nastavio sa istim načinom montaže usljed čega je došlo do čupanja anker-ploča iz betonskih stubova i pada djelimično montirane konstrukcije.

Građevinski i inspektori zaštite na radu izašli su na teren i utvrđuju činjenice u vezi sa kompletnom procedurom, od projektovanja do izvođenja radova.

Najavljeno je da će biti angažovano i stručno tijelo koje će sprovesti dodatnu analizu uzroka pada konstrukcije radi otklanjanja nedostataka i bezbjednog nastavka radova.

Iz Vlade su upozorili da je riječ o aktivnom gradilištu na koje je zabranjen ulazak trećih lica i održavanje bilo kakvih okupljanja, te apelovali da građani ne koriste gradilište do završetka radova.

