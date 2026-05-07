Inspekcija na terenu u Brčkom: Utvrđuje se odgovornost za pad konstrukcije na fudbalskom stadionu

Radovi na fudbalskom stadionu u brčanskoj mjesnoj zajednici Gornji Brezik obustavljeni su nakon urušavanja nosača nadstrešnice, saopšteno je iz Vlade Brčko distrikta.
Iz Vlade navode da se konstrukcija obrušila juče tokom montaže, te da je Kancelarija za upravljanje javnom imovinom, kao investitor i organ nadzora, ranije upozorila izvođača na neadekvatno montiranje čelične konstrukcije i dala uputstva o daljem postupanju.
Uprkos tome, izvođač je nastavio sa istim načinom montaže usljed čega je došlo do čupanja anker-ploča iz betonskih stubova i pada djelimično montirane konstrukcije.
Građevinski i inspektori zaštite na radu izašli su na teren i utvrđuju činjenice u vezi sa kompletnom procedurom, od projektovanja do izvođenja radova.
Najavljeno je da će biti angažovano i stručno tijelo koje će sprovesti dodatnu analizu uzroka pada konstrukcije radi otklanjanja nedostataka i bezbjednog nastavka radova.
Iz Vlade su upozorili da je riječ o aktivnom gradilištu na koje je zabranjen ulazak trećih lica i održavanje bilo kakvih okupljanja, te apelovali da građani ne koriste gradilište do završetka radova.