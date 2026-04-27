Nakon treće žalbe Tužilaštva: Određen pritvor osumnjičenom za pedofiliju iz Brčkog

Muškarcu M. R. (49) iz Brčkog određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je imao seksualni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina, saopšteno je danas iz Tužilaštva distrikta.

Prijedlog za određivanje pritvora je podnesen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni mogao da ometa postupak uticajem na svjedoke koji s njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iz Tužilaštva su istakli da je policija, pod njihovim nadzorom, sprovela niz istražnih radnji kojima je potvrđena sumnja da je M. R. počinio krivično djelo za koje se sumnjiči.

Apelacioni sud Brčko distrikta odredio je pritvor osumnjičenom, nakon što je u cijelosti uvažio žalbu Tužilaštva distrikta.

Osumnjičeni je uhapšen 25. aprila, nakon što je Apelacioni sud kao drugostepeni organ meritorno odlučio o prijedlogu Tužilaštva, koji je Osnovni sud prethodno dva puta odbijao.

Pritvor je određen zbog sumnje da je M. R. počinio krivično djelo, kao i zbog opasnosti od ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke i prijetnje narušavanju javnog reda.

Tužilaštvo ističe da će nastaviti sa istražnim radnjama radi potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti ovog krivičnog djela i prikupljanja dokaza za konačnu tužilačku odluku.

Iz ove institucije su naglasili da je kod krivičnih djela izvršenih na štetu djece i maloljetnika obaveza cijele društvene zajednice da postupa obazrivo radi zaštite interesa djeteta i sprečavanja daljih štetnih posljedica.

(Srna)