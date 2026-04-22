Pravosudni apsurd u Brčkom: Sud ponovo odbio pritvor za osumnjičenog za obljubu djeteta

Uprkos nalogu Apelacionog suda, Osnovni sud u Brčkom ponovo je odbio odrediti pritvor M.R. (49), osumnjičenom za teško krivično djelo nad maloljetnikom.

Slučaj četrdesetdevetogodišnjeg M.R., osumnjičenog za teško krivično djelo nad maloljetnikom, izazvao je pravi pravni rat između Tužilaštva i Osnovnog suda u Brčkom. Iako je Apelacioni sud naložio ponovno odlučivanje, Osnovni sud je ostao pri svom stavu i osumnjičenog ponovo pustio na slobodu.

Tužilaštvo Brčko distrikta insistira na pritvoru za M.R. (49), strahujući da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak i uticati na svjedoke. Međutim, Osnovni sud Brčko distrikta je na ročištu održanom danas ponovo odbacio ove tvrdnje.

U obrazloženju suda navodi se da ne postoje naročite okolnosti koje ukazuju na posebne pritvorske razloge te da puštanje na slobodu ne bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. Takođe, navedeno je da nema dokaza da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svjedoke.

Odluka suda da osumnjičenog odmah pusti na slobodu naišla je na oštru reakciju Tužilaštva. Iako još uvijek nisu dobili pisani otpravak rješenja, iz Tužilaštva su već sada poručili da je žalba sasvim izvjesna.

Podsjetimo, osumnjičeni je nakon prvobitnog puštanja na slobodu ponovo uhapšen upravo zbog sumnje u mogućnost uticaja na svjedoke, ali se sud i nakon te činjenice oglušio na zahtjeve tužilaca.