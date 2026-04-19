Policija Brčko distrikta uhapsila osumnjičenog za zlostavljanje djeteta

Policija Brčko distrikta uhapsila je osobu osumnjičenu za polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina, saopšteno je iz policije.

Osumnjičeni je predat Tužilaštvu Brčko distrikta, koje je Osnovnom sudu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora.

Policiji je 16. aprila 2026. godine prijavljeno da se duži period vrši ovo krivično djelo, nakon čega su policijski službenici preduzeli istražne mjere i radnje, navedeno je u saopštenju.

Iz policije Brčko distrikta dodali su da je prikupljenim dokazima potvrđena osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina.

Policija je podsjetila na obavezu posebno obazrivog postupanja u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece i maloljetnika radi zaštite interesa djeteta i izbjegavanja daljih štetnih posljedica.