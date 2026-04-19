logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija Brčko distrikta uhapsila osumnjičenog za zlostavljanje djeteta

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Policija Brčko distrikta uhapsila je osobu osumnjičenu za polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina, saopšteno je iz policije.

shutterstock_2128154399.jpg Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni je predat Tužilaštvu Brčko distrikta, koje je Osnovnom sudu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora.

Policiji je 16. aprila 2026. godine prijavljeno da se duži period vrši ovo krivično djelo, nakon čega su policijski službenici preduzeli istražne mjere i radnje, navedeno je u saopštenju.

Iz policije Brčko distrikta dodali su da je prikupljenim dokazima potvrđena osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina.

Policija je podsjetila na obavezu posebno obazrivog postupanja u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece i maloljetnika radi zaštite interesa djeteta i izbjegavanja daljih štetnih posljedica.

Tagovi

Brčko hapšenje zlostavljanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ