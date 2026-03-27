Oglasila se policija nakon incidenta u Brčkom: Intenzivno se radi na rasvjetljavanju pucnjave

Policija Brčko distrikta preduzima sve mjere i radnje radi identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja narušavanja javnog reda i mira u tom gradu upotrebom vatrenog oružja nakon javnog praćenja fudbalske utakmice reprezentacija BiH i Velsa.

Izvor: RTV Brčko

Portparol Policije Dževida Hukičević rekla je novinarima da preduzimaju aktivnosti iz nadležnosti ove institucije s ciljem identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja događaja.

Ona je dodala da su u toku intenzivne radnje na utvrđivanju svih elemenata sinoćnjeg incidenta, te da će više informacija o eventualnim privođenjima i detaljima istrage biti poznato nakon okončanja operativnih radnji.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević apelovao je da nadležne institucije hitno sankcionišu pojedince koji su narušili javni red i mir upotrebom vatrenog oružja.

On je ocijenio da se multietnički sistem distrikta mora zaštititi od neodgovornih postupaka pojedinaca, te da dostojanstveno navijanje i proslava sportskih uspjeha ne smiju biti ugroženi kršenjem zakona.

Grupa navijača u Brčkom sinoć je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja sinoć slavila pobjedu fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom.

(Srna)