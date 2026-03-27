logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se policija nakon incidenta u Brčkom: Intenzivno se radi na rasvjetljavanju pucnjave

Oglasila se policija nakon incidenta u Brčkom: Intenzivno se radi na rasvjetljavanju pucnjave

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija Brčko distrikta preduzima sve mjere i radnje radi identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja narušavanja javnog reda i mira u tom gradu upotrebom vatrenog oružja nakon javnog praćenja fudbalske utakmice reprezentacija BiH i Velsa.

Policija, Brčko Izvor: RTV Brčko

Portparol Policije Dževida Hukičević rekla je novinarima da preduzimaju aktivnosti iz nadležnosti ove institucije s ciljem identifikacije počinilaca i potpunog rasvjetljavanja događaja.

Ona je dodala da su u toku intenzivne radnje na utvrđivanju svih elemenata sinoćnjeg incidenta, te da će više informacija o eventualnim privođenjima i detaljima istrage biti poznato nakon okončanja operativnih radnji.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević apelovao je da nadležne institucije hitno sankcionišu pojedince koji su narušili javni red i mir upotrebom vatrenog oružja.

On je ocijenio da se multietnički sistem distrikta mora zaštititi od neodgovornih postupaka pojedinaca, te da dostojanstveno navijanje i proslava sportskih uspjeha ne smiju biti ugroženi kršenjem zakona.

Grupa navijača u Brčkom sinoć je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja sinoć slavila pobjedu fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom. 

(Srna)

Tagovi

Brčko pucnjava policija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

