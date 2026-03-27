Incident u Brčkom: Pobjedu reprezentacije BiH slavili rafalima iz automatske puške (VIDEO)

Grupa navijača u Brčkom je uz upotrebu automatskog oružja i ratnih zastava takozvane Armije BiH i slavila pobjedu Fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom, izjavio je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović i pozvao nadležne da sprovedu istragu.

Osudivši vandalsko ponašanje, Radanović je pozvao nadležne organe da identifikuju lica koja posjeduju automatsko oružje iz kojeg je sinoć u Brčkom vršena rafalna paljba.

Kolona od više desetina vozila u Brčkom slavila je sinoć pobjedu Fudbalske reprezentacije BiH, koja je vodi u finale baraža za Svjetsko fudbalsko prvenstvo.

Oni su nosili zastave tzv. Armije BiH, a iz automatskog oružja, uz brzu, odnosno rafalnu paljbu, ispaljeno je više projektila.

(Srna)