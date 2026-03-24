Bh. reprezentativci odradili još jedan trening u Butmiru: Svi konkurišu za meč sa Velšanima

Posljednji trening pred put u Kardif biće obavljen u srijedu (10.00).

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je ovog utorka još jedan trening u kampu FS BiH u Butmiru, u sklopu priprema za meč sa Velsom (četvrtak, 20.45).

Kako je istaknuto iz FS BiH, selektor Sergej Barbarez je ponovo, kao i juče, na raspolaganju imao sve pozvane igrače i svi su spremni da konkurišu za predstojeći meč.

Bh. tim će sutra (srijeda) u 10.00 časova na stadionu "Asim Ferhatović - Hase" odraditi zvanični trening pred utakmicu sa Velsom. Nakon toga slijedi put u Kardif gdje će u 19:30 po lokalnom vremenu (20.30 po našem vremenu) biti održana konferencija za novinare.

Utakmica polufinala baraža odlazak na Mundijal 2026 igra se 26. marta u prestonici Velsa. Tim koji iz ovog duela izađe kao pobjednik u finalu baraža će igrati, na domaćem terenu, protiv Italije ili Sjeverne Irske.

